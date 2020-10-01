Про це розповів в ефірі “Українського радіо” заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Так, відповідаючи на запитання, чи знаходиться Україна на початку другої хвилі коронавірусу, або ж наприкінці першої, Ляшко заявив:

“Коли ми запроваджували карантин, ми говорили, що хочемо запобігти поширенню і піковому зростанню кількості хворих за короткий проміжок часу. Щоб не було підйому хвилі, спуску і знову підйому. І Україні це вдалося. У нас не було хвилі, а було поступове зростання, з яким ми з системою охорони здоров’я справляємося. Тому першої хвилі як такої у нас не було. У нас вона була розгалужена – так зване плато: ми піднялися на певний рівень захворюваності, і були незначні коливання, але у досить тривалий період часу”.

Для прикладу Ляшко навів ситуацію в європейських країнах – Франції, Іспанії, Німеччині, Великій Британії.

“Якщо подивитися на Францію, Іспанію, Німеччину і Велику Британію, то там чітко простежується друга хвиля: коли в березні-квітні у них реєструвалося 8-9 тисяч випадків на добу, влітку спало до 200-500 випадків, а зараз 12-13 тисяч. Це і є хвиля, коли є пікове навантаження до 10 тис., потім спадає до поодиноких випадків, і потім знову виходить на десятки тисяч на день”, ─ пояснив він.

Ляшко зазначив, що зараз недоцільно вводити знову жорсткі карантинні обмеження.

“Коли ми говорили про березень-квітень, у нас були своєчасно запроваджені жорсткі карантинні обмеження. І в Україні не було пікового зростання кількості випадків коронавірусної хвороби. За цей період часу ми підготували систему охорони здоров’я і чітко розуміємо, що не можна вводити такі жорсткі заходи, бо це досить негативно впливає на економіку. І ми шукаємо золоту середину між економічними і епідемічними обмеженнями для того, щоб і країна працювала, і система охорони здоров’я справлялася”, ─ наголосив головний санлікар.