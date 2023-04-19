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Першою подією Лондонського книжкового ярмарку 2023 стало відкриття програми Welcome Guest Spotlight Ukraine

Україну представили як спеціального гостя на Лондонському книжковому ярмарку, відтак першою подією книжкового ярмарку стало відкриття програми Welcome Guest Spotlight Ukraine.

Середа, 19 квітня 2023, 14:55
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Зображення: Читомо

Про це інформує “Читомо“.

Зазначимо, що цьогоріч Україна – у фокусі уваги Лондонського книжкового ярмарку, який відкрився 18 квітня в Olympia London. Це культурні інституції, які опікуються розвитком книговидання, видавці, друкарні, технологічні компанії, виробники паперу й супутніх товарів. У ярмарку беруть участь представники з понад 60 країн. Український павільйон – один з центральних на локації, а українські теми широко представлені у дискусійних панелях ярмарку.

У залі Focus Theatre, біля якої й розташувався український стенд, директор ярмарку Ґарет Реплі представив Україну як спеціального гостя ярмарку. Ґарет Реплі також продемонстрував відеозвернення першої леді Олени Зеленської та міністра культури й інформаційної політики Олександра Ткаченка.

Зображення: Мінкульт

Директор ярмарку зазначив, що вони вирішили підтримати Україну через надання змістовних можливостей, зокрема через участь у програмі Guest Spotlight (Україна є “країною-гостею в центрі уваги” під час ярмарку у 2023 році).

Своєю чергою, очільник Мінкульту України у своєму відеозверненні подякував британцям за підтримку українців під час війни й за підтримку організаторам ярмарку і партнерам, а також всім, без кого участь України у цій події була б неможлива.

Водночас Ткаченко зазначив, що Велика Британія однією з перших підтримала проєкт першої леді Books without Borders, допомігши надрукувати 16 тис. книжок для вимушених біженців, а також згадав про проєкт “Season of Culture” як  про проєкт зміцнення зв‘язків між Україною і Великою Британією що сприяв популяризації обох культур.

Зображення: Мінкульт

Одночасно з подією відкрився й український стенд. Основною темою українського національного стенда є експозиція “Зруйнована бібліотека”, що містить меблі зі зруйнованих бібліотек України. Гасло стенда — “Sensitive Content” (“Чутливий вміст”), що привертає увагу міжнародної спільноти до руйнування українських бібліотек, яке відбулося внаслідок повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

На українському колективному стенді представлені близько 300 книжок від 21 видавництва: “Артбукс”, “АССА”, “Навчальна книга — Богдан”, “Букс енд Картунс”, “Віхола”, “Видавництво Старого Лева”, “Кліо”, “Ковчег Україна”, “Наш формат”, “Ранок”, “Саміт-книга”, “Час майстрів”, видавництво “їzhak”, ist publishing, “Парасоля”, видавництво “ТУТ”, CP Publishing, Ukraїner, а також Національний Центр “Мала академія наук України”, Harvard Ukrainian Research Institute та Українсько-єврейська зустріч (УЄЗ).

Нагадаємо, що Лондонський книжковий ярмарок триватиме до 21 квітня. Концепція українського національного стенда на Лондонському книжковому ярмарку 2023 — “Sensitive Content”.

На українському стенді розміщена інсталяція — понівечені меблі з трьох українських бібліотек, атакованих російськими військами. Дизайнери замалювали меблі білою фарбою, щоб вони виглядали наче привиди, спогади про мирне життя.

Зображення: Читомо

За даними Мінкульту, станом на кінець березня 2023 року збитків зазнали 1373 об’єкти культурної інфраструктури. З них майже третина – зруйновані (514 – об’єктів), зокрема понад 528 бібліотек.

Теги: автори, книжковий ярмарок, міжнародні відносини, Мінкультури України, письменники, українська культура, українська література, українське видавництво, українські книги, Лондон

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