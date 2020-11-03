2 листопада 2000 року на Міжнародну космічну станцію прибув перший екіпаж.

Про це повідомляє CNN.

Першими людьми, хто ступив на борт МКС стали астронавт NASA Вільям Шеперд, а також російські космонавти Юрій Гидзенко і Сергій Крикальов.

Після початкового 136-денного перебування експедиції перша космічна станція служила центром безперервної діяльності людини, наукових досліджень і полігоном для майбутніх досліджень космосу протягом 20 років.

У них взяли участь 241 осіб з 19 країн, а для будівництва космічної станції треба було співробітництво 15 країн. Екіпажі провели понад 227 виходів у відкритий космос для будівництва та обслуговування космічної станції, в тому числі, перший в 2019 році вихід у відкритий космос тільки жінок астронавтів NASA Христини Кох і Джесіки Меїр.

Перший політ

Член першої експедиції на МКС Крикальов зазначив, що, коли вони прибули, космічна станція була “дуже новою, дуже чистою і більш порожньою, ніж зараз”. Як перший екіпаж, вони почали з основ: включили світло і приготували щось гаряче, щоб випити.

Астронавт NASA Шеперд розповів, що кожен день на МКС був новий список завдань, щоб налаштувати і підготувати станцію для майбутніх екіпажів.

Проте, вони започаткували традицію, яка триває вже 20 років. Вона полягає в тому, що екіпаж тричі на день сідає за стіл для спільної трапези. Вважається, що така традиція допомагає їм зблизитися.

Орбітальна лабораторія

На космічній станції було проведено більше 3000 наукових досліджень дослідниками з 108 країн, які охоплюють багато напрямків, включаючи космічну науку, біологію, фізіологію людини, фізичні науки, матеріалознавство, освітню діяльність і демонстрації технологій, які виграють від відсутності гравітації.

Хоча дослідження, проведені на МКС, проливають світло на те, як цілий ряд речей, в тому числі людське тіло, реагують на відсутність гравітації, їх також використовували для поліпшення нашого життя на Землі.

Завдяки експериментам на станції люди дізналися ефективніші способи очищення повітря і води в будинках, розробили досягнення в області телемедицини, відкрили менш інвазивні методи тестування, поліпшили лікування ран за допомогою холодної плазми і знайшли більш ефективні методи лікування таких захворювань, як рак.

На станції також були виявлені нові явища, такі як реакція рідин в космосі і стійке горіння прохолодного полум’я.

Майбутнє

NASA сертифікувало космічну станцію до 2024 року, а її устаткування – до 2028 року, і вони очікують, що вона буде існувати ще довгі роки і стане домом для безлічі цікавих наукових результатів.

На даний момент екіпаж готується вітати політ NASA SpaceX Crew-1, який стартує 14 листопада, в результаті чого загальна кількість астронавтів на станції досягне семи.