Про це повідомляє ВВС.
Її просять відновити “Розарій” на території Білого дому, повернувши саду “минулу славу”.
У 2020 році тодішня перша леді Меланія Трамп вирішила оформити сад максимально стримано. Тепер там лише зелений та білі кольори, ніяких яскравих квітів та дерев. Ті дерева, які часто цвіли – пересадили в іншу частину саду.
Сад Білого дому важливий, оскільки президенти часто проводять там брифінги та пресконференції, з’являються перед журналістами з закордонними гостями.
В петиції сказано, що Меланія Трамп пересадила кудись вишневі дерева (сакури). Однак журналісти стверджують, що пересадили тільки яблуні.
Notably absent from updated Rose Garden are the ten crabapple trees – five per side – that were part of the original 1962 design. The trees, I am told, were removed to the off-campus White House gardening center for care. They will eventually be replanted on the WH grounds. pic.twitter.com/jYqlDCCoVH
— Kate Bennett (@KateBennett_DC) August 22, 2020
VIDEO: Renovated White House Rose Garden. Notable changes:
-New limestone pathways form an outer border around the grass and an inner border for the boxwood and flowers.
-10 crabapple trees were taken to the offsite to be cared for and will be replanted around WH grounds. pic.twitter.com/ibnYHfvQMY
— CSPAN (@cspan) August 22, 2020
Автори петиції просять першу леді Джил Байден та першого джентльмена (чоловіка віцепрезидентки Камали Гарріс) Дуга Емхоффа, відновити сад до того варіанту, який у свій час запропонувала перша леді Джекі Кеннеді. Вона оформила сад у 1960-х роках.
- Дружина колишнього президента США Барака Обами Мішель розповіла, як після перемоги в 2016 році Дональда Трампа на виборах президента допомогла його дружині Меланії Трамп освоїтися в Білому домі.