Про це повідомляє ВВС.

Її просять відновити “Розарій” на території Білого дому, повернувши саду “минулу славу”.

У 2020 році тодішня перша леді Меланія Трамп вирішила оформити сад максимально стримано. Тепер там лише зелений та білі кольори, ніяких яскравих квітів та дерев. Ті дерева, які часто цвіли – пересадили в іншу частину саду.

Сад Білого дому важливий, оскільки президенти часто проводять там брифінги та пресконференції, з’являються перед журналістами з закордонними гостями.

В петиції сказано, що Меланія Трамп пересадила кудись вишневі дерева (сакури). Однак журналісти стверджують, що пересадили тільки яблуні.

Notably absent from updated Rose Garden are the ten crabapple trees – five per side – that were part of the original 1962 design. The trees, I am told, were removed to the off-campus White House gardening center for care. They will eventually be replanted on the WH grounds. pic.twitter.com/jYqlDCCoVH

VIDEO: Renovated White House Rose Garden. Notable changes:

-New limestone pathways form an outer border around the grass and an inner border for the boxwood and flowers.

-10 crabapple trees were taken to the offsite to be cared for and will be replanted around WH grounds. pic.twitter.com/ibnYHfvQMY

— CSPAN (@cspan) August 22, 2020