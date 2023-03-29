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Першу партію танків Leopard 2 Іспанія спорядить Україні після Великодня – глава Міноборони

29 березня міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила, що першу партію з шести танків Leopard 2A4 Іспанія відправить в Україну після Великодня 9 квітня.

Середа, 29 березня 2023, 22:34
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Про це інформує CNN.

Звертаючись до іспанських законодавців, Роблес зазначила, що танки, які, за її словами, не використовувалися з 1990-х років, були відремонтовані та зараз проходять випробування в Кордові на півдні Іспанії.

У Міністерстві оборони Іспанії раніше повідомляли, що шість танків будуть передані Україні до кінця цього тижня.

Іспанія вперше оголосила про надсилання танків Leopard в Україну в лютому, за день до того, як прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес здійснив раптовий візит до Києва.

Роблес зауважила, що ще чотири танки Leopard 2A4 будуть відремонтовані та відправлені в Україну “найближчим часом”.

Постачання цих танків дозволить Іспанії “продовжувати допомагати українському народу… щоб він міг захиститися від абсолютно несправедливого нападу”.

“Ця підтримка є важливою для України”, – додала очільниця оборонного відомства.

Зауважимо, міністр оборони України Олексій Резніков спільно з командувачем ДШВ ЗСУ генерал-майором Максимом “Майком” Миргородським та десантниками показав нове поповнення в наших армованих підрозділах. Серед яких, зокрема Challengers від Великої Британії, Strykers і Cougars від США та Marders від Німеччини.

Довідка. Leopard – німецький основний танк, який вважається однією з найкращих бойових машин світу (це звання він ділить із французьким танком Leclerc та американськими танками Abrams). Перші зразки танка надійшли на озброєння бундесверу в 1979 році, проте з того часу танк зазнав значної кількості модернізацій, які дозволяють йому впевнено утримувати одне з перших місць у світі за ефективністю. Leopard вважається одним із найдорожчих танків світу. Він має високу надійність, живучість, відмінну вогневу міць.

Теги: Leopard 2, допомога Україні, Іспанія, Маргарита Роблес, озброєння України, підтримка України, танки Україні

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