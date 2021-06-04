Законопроєкт президента Володимира Зеленського про олігархів є лише частина низки законодавчих актів, які з’являться через два тижні.

Про це на брифінгу за результатами сьогоднішнього засідання повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, члени РНБО звернули увагу на те, що не всі органи відпрацювали в належний спосіб цей законопроєкт. Сьогодні вони отримали додаткове протокольне доручення активізувати всю роботу.

“Цей закон (про олігархів, ред.) – це первинна ластівка в мережі законів, які мають покласти край олігархічно-економічній системі, яка до цього часу, на жаль, існує в нашій країні. Наголошую, що це перший закон, але не останній”, – заявив Данілов.

Секретар РНБО додав, що на засіданні відбулася палка дискусія щодо цього закону. Залучалися представники різних органів, зокрема й члени парламентських комітетів. Наразі закон направлено на розгляд Верховної Ради.

“Президент наполягає, щоб законопроєкт про олігархів був прийнятий якомога скоріше… через два тижні ви побачите наступні законопроєкти у цій площині”, – підкреслив секретар РНБО.