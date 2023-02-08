8 лютого міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що перший батальйон танків Leopard 2, поставлених західними союзниками, може дістатися до України вже до березня-квітня цього року.

Про це повідомляє CNN.

Виступаючи під час візиту до Варшави, Пісторіус зауважив, що союзники могли б доставити один батальйон протягом перших чотирьох місяців цього року, можливо, трьох місяців.

Ми повинні діяти якомога швидше”, – додав він.

Глава оборонного відомства зазначив, що батальйон складатиметься з 31 танка.

Зауважимо, 7 лютого під час неоголошеного візиту до Києва міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ФРН, Данія та Нідерланди спільно постачать Україні понад 100 танків Leopard 1 до весни 2024 року.

Зауважимо, 8 лютого міністр оборони Польщі Маріуш Блащак зустрівся з головою Міністерства оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Поспілкувавшись віч-на-віч, посадовці обговорили питання подальшої підтримки України.

Раніше німецький міністр відзначив героїзм українських військовослужбовців та запевнив, що ФРН продовжить підтримувати Україну у її боротьбі за незалежність та відновлення територіальної цілісності.

7 лютого міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що для тренування на танках Leopard 2 до Німеччини вже поїхали українські військовослужбовці.