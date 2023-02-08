Про це повідомляє CNN.
Виступаючи під час візиту до Варшави, Пісторіус зауважив, що союзники могли б доставити один батальйон протягом перших чотирьох місяців цього року, можливо, трьох місяців.
Ми повинні діяти якомога швидше”, – додав він.
Глава оборонного відомства зазначив, що батальйон складатиметься з 31 танка.
Зауважимо, 7 лютого під час неоголошеного візиту до Києва міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ФРН, Данія та Нідерланди спільно постачать Україні понад 100 танків Leopard 1 до весни 2024 року.
Зауважимо, 8 лютого міністр оборони Польщі Маріуш Блащак зустрівся з головою Міністерства оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Поспілкувавшись віч-на-віч, посадовці обговорили питання подальшої підтримки України.
Раніше німецький міністр відзначив героїзм українських військовослужбовців та запевнив, що ФРН продовжить підтримувати Україну у її боротьбі за незалежність та відновлення територіальної цілісності.
7 лютого міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що для тренування на танках Leopard 2 до Німеччини вже поїхали українські військовослужбовці.
- США постачать в Україну танки M1A2 Abrams, які мають значно покращені можливості порівняно з попередньою моделлю M1A1.
- Прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта повідомив, що Португалія передасть Збройним силам України танки Leopard, проте не назвав їхню кількість.
- Бельгійська компанія OIP готова продати техніку зі свого, ймовірно, найбільшого запасу танків у Європі за “справедливу ціну”. Власник озброєнь заявив, що хотів би бачити їх в Україні. Зокрема, йдеться про танки Leopard.
- Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава буде готова постачити Україні винищувачі F-16, якщо партнери по НАТО колективно вирішать це зробити.