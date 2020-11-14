У суботу, 14 листопада, в Україні набув чинності карантин вихідного дня. Згідно з рішенням уряду, протиепідемічні заходи будуть посилені з опівночі суботи до опівночі понеділка. У цей час в Україні дозволено працювати лише аптекам, продуктовим магазинам та АЗС.

#Букви дізналися, яка ситуація у Києві та чи є порушення.

Блошиний ринок на Петрівці (метро Почайна) працює фактично у звичайному режимі. Серед продавців зазвичай пенсіонери. Покупців цього дня не поменшало.

Наш кореспондент запитав у людей, як їм ідея такого “карантину” та чи задоволені вони діями Зеленського та Кабміну стосовно боротьби із пандемією. Більшість опитаних проти введення карантину вихідного дня та переконані, що такі обмеження не допоможуть побороти стрімке поширення вірусу. Однак знайшлися і продавці, які вірять в ефективність цих методів влади.

“Зеленського, звісно, вилікують, адже його відправили у професійну лікарню “Феофанія”, а пенсіонерів вже нема куди госпіталізовувати. Деяким людям, можливо, і допоможе цей карантин вихідного дня, але не усім”, – розповів один із продавців.

Також кияни поскаржилися, що пенсіонери не можуть оплатити дороге лікування. Ба більше, вони вважають, що система охорони здоров’я в Україні не зможе витримати погіршення ситуації.

Продавці книжкового ринку на Петрівці вдають, що не працюють. Проте більшість кіосків продовжує обслуговувати покупців підпільно.

Речовий ринок на Петрівці не працює та виконує розпорядження влади.

“Епіцентр” на вулиці Братиславській працює за правилами у режимі видачі онлайнових замовлень. До торгових рядів покупців не пускають.

Ринок Юність на вулиці Миропільській не працює. Відвідувачів попередили про це оголошенням. Функціонують лише продуктові кіоски, яким торгівля дозволена.

Правоохоронці у Києві оштрафували столичний ресторан “Хлібний” і Holy burger на Шота Руставелі на суму до 140 тис. грн за порушення карантину вихідного дня.