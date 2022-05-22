Про це інформує американське видання The Wall Street Journal.

39-річний Олександр Харченко зголосився допомогти окупаційним військам у спробах відновити основні служби та отримати визнання переважно недружнього населення.

“Не довіряйте українським ЗМІ, російські солдати не ворожі, до них можна нормально підійти і вирішити з ними всі питання”, – сказав він у відео, опублікованому Міноборони Росії 28 березня, на якому російські військові роздають їжу та ліки в Димері. “Не бійтеся їх, виходьте зі своїх підвалів”.

Через п’ять днів російські війська раптово відійшли з Димера. З собою Харченка не взяли. Зараз він перебуває під вартою, його судять за звинуваченням у співпраці з ворогом.

По всій окупованій території України російські війська намагалися знайти місцевих жителів, які підтримали б їхні спроби викорінити український опір та встановити маріонеткові адміністрації. У деяких частинах країни, особливо на півдні та сході, де триває окупація, вони досягли певного успіху, залучивши нинішніх або колишніх мерів, місцевих депутатів та інших відомих місцевих жителів, деякі з яких ніколи не висловлювали проросійських поглядів у минулому.

Але, за великим рахунком, росіянам довелося обходитися маловідомими особами, як Харченко. Вони призначили двірника заступником міського голови південного Бердянська, а антивакцинального блогера – заступником очільника ОДА окупованої Херсонської області.

Хоча з Харченком не вдалося зв’язатися під вартою і знайти законного представника, його мати Ірина сказала, що він просто намагався допомогти жителям Димера у важкий час, коли зникла офіційна українська влада.