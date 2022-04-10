Згідно з прогнозами, заснованими на попередніх підрахунках голосування, опублікованими французькими виборчими агентствами, президент Франції Еммануель Макрон зіштовхнеться з лідеркою ультраправих Марін Ле Пен у другому турі президентських виборів.

Про це пише американська щоденна газета The New York Times.

Прогнози можуть ще змінюватись, але наразі Макрон лідирує з приблизно 28,5% голосів, тоді як Ле Пен на другому місці з 24,2%.

Оскільки в Україні вирує війна, діяльність Ле Пен продемонструвала незмінну привабливість націоналістичних та ксенофобських течій у Європі.

Антинатовська і більш проросійська Франція в разі перемоги Ле Пен викликала б глибоке занепокоєння в столицях союзників і могла б зламати об’єднану трансатлантичну відповідь на вторгнення РФ в Україну.

Натомість Макрон вийде до другого туру як фаворит, отримавши трохи кращі результати, ніж показали опитування громадської думки, котрі показували, що він випереджає опонентку лише на два бали.

Зв’язки Ле Пен з Путіним досить тісні, хоча останніми тижнями вона намагалася зменшити їх значимість. Цього місяця вона поспішила привітати Віктора Орбана, лідера націоналістів і антиіммігрантів Угорщини, з його четвертою поспіль перемогою на парламентських виборах.

Минулого тижня в інтерв’ю щоденній газеті Le Parisien Макрон назвав Ле Пен «расисткою» з «великою жорстокістю». Своєю чергою, Ле Пен відповіла, що висловлювання президента були «обурливими та агресивними». Вона назвала перевагу французів перед іноземцями «єдиною моральною, законною та прийнятною політикою».

У виданні зазначають, що рукавички будуть зняті, коли опоненти зіштовхнуться один з одним щодо майбутнього Франції, у той час, коли вихід Великої Британії з Європейського Союзу та кінець тривалого канцлерства Ангели Меркель у Німеччині поклали особливе навантаження на французьке керівництво.

Президент Франції має намір перетворити Європу на надійну військову державу зі «стратегічною автономією». У той час, як Ле Пен, чия партія отримала фінансування від російського та угорського банків, має інші пріоритети.

Другий тур, який відбудеться 24 квітня, стане повторенням останніх виборів 2017 року, коли Емманюель Макрон, який тоді був відносно новачком у політиці, мав намір зруйнувати старі розбіжності між лівими та правими, переміг Ле Пен (33,1%), отримавши 66,9% голосів.