Кінофестиваль SUNNY BUNNY, що відбудеться в столиці України з 22-го по 28-е червня 2023 року, оголошує про відкриття реєстрації на пресакредитацію.

Представники ЗМІ можуть залишити заявку на акредитацію за посиланням.

Також організатори фестивалю повідомили, що у пʼятницю, 16 червня, відкриваються продажі квитків на сеанси. Один квиток коштуватиме від 80 до 120 грн.

Власникам абонементів, для відвідування показів, необхідно забронювати квиток в Особистому кабінеті на сервісі Ticketsbox.

Як купівля, так і бронювання квитків за абонементом, доступні лише для показів фільмів у кінотеатрі «Жовтень». Відвідування сеансів у КINO42 можливе лише за квитками, які можна придбати у вільному продажі на сайті кінотеатру.

Команда SUNNY BUNNY наголошує: за одним абонементом можна забронювати не більше 5 квитків одночасно – після перегляду фільму один слот для бронювання звільняється.

Кількість квитків для онлайн-бронювання може змінюватися впродовж усього часу до початку сеансу. Якщо власнику абонемента не вдається забронювати квиток на бажаний фільм, можна спробувати потрапити на інший сеанс цієї стрічки та слідкувати за їх наявністю.

Якщо гість не може відвідати показ, заброньований квиток необхідно скасувати в Особистому кабінеті. У разі невикористання заброньованих квитків на 3 сеанси і більше – інші бронювання анульовуються автоматично.

При запізненні на кіносеанс на 10 хвилин і більше фестиваль не може гарантувати наявності вільних місць у залі.

У випадку оголошення повітряної тривоги сеанс буде перервано. Глядачі можуть дочекатися сигналу відбою і продовжити перегляд, або повернути чи обміняти квитки на інший показ за наявності.

Для цього необхідно звернутися до волонтерів фестивалю на локаціях його проведення, на пошту [email protected] або до технічної підтримки сервісу Ticketsbox.