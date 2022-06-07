Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.
Делегація побувала на місцях масового поховання цивільних громадян, вбитих російськими окупантами у Бучі та оглянула руйнування у житловому секторі в Ірпені.
За словами голови ОВА, Естонія від початку вторгнення військ РФ в Україну оголосила свою чітку позицію на підтримку нашої держави. Зокрема щодо надання статусу кандидата на членство в ЄС. Також Естонія постійно направляє до України гуманітарну допомогу для ЗСУ.
“Ми вдячні за те, що маємо закордонних партнерів, які пліч-о-пліч стоять з Україною у боротьбі за справедливість та свободу”, — йдеться у повідомленні Олексія Кулеби.
- Раніше прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що немає сенсу розмовляти із Путіним, якщо Захід справді хоче, аби він справді усвідомив, що ізольований. Аналітики зазначили, що цю заяву можна розглядати як слабко завуальовану критику переважно невдалої телефонної дипломатії з Москвою.
- Також Центральний банк Естонії випустить присвячену Україні монету номіналом у 2 євро.