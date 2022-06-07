Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Делегація побувала на місцях масового поховання цивільних громадян, вбитих російськими окупантами у Бучі та оглянула руйнування у житловому секторі в Ірпені.

За словами голови ОВА, Естонія від початку вторгнення військ РФ в Україну оголосила свою чітку позицію на підтримку нашої держави. Зокрема щодо надання статусу кандидата на членство в ЄС. Також Естонія постійно направляє до України гуманітарну допомогу для ЗСУ.