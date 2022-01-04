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Перший візит у 2022 році: Джозеп Боррель їде в Україну

Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель здійснить візит в Україну. Ця перша у 2022 році поїздка повинна підкреслити підтримку ЄС суверенітету і територіальної цілісності України на тлі нарощування кількості російських військ на її кордоні.

Вівторок, 4 січня 2022, 09:36

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

 4-6 січня Борель відвідає Донбас та лінію зіткнення з тимчасово непідконтрольними українському уряду регіонами. Під час поїздки його супроводжуватиме міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Його перша закордонна поїздка цього року підкреслює рішучу підтримку ЄС суверенітету та територіальної цілісності України в той час, коли країна стикається з нарощуванням військ та гібридними діями Росії “, – ідеться у повідомленні.

Після візиту на Донбас Боррель відвідає Київ, де зустрінеться з представниками української влади.

Наприкінці грудня 2021 року, у Європейському Союзі заявили, що розглядають військову консультативну та навчальну місію ЄС в Україні. При реалізації відповідного проєкту європейські військові інструктори навчатимуть керівний склад української армії.

Теги: голова дипломатії ЄС, Жозеп Боррель, Україна

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