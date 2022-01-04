Перший візит у 2022 році: Джозеп Боррель їде в Україну

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України.
4-6 січня Борель відвідає Донбас та лінію зіткнення з тимчасово непідконтрольними українському уряду регіонами. Під час поїздки його супроводжуватиме міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
“Його перша закордонна поїздка цього року підкреслює рішучу підтримку ЄС суверенітету та територіальної цілісності України в той час, коли країна стикається з нарощуванням військ та гібридними діями Росії “, – ідеться у повідомленні.
Після візиту на Донбас Боррель відвідає Київ, де зустрінеться з представниками української влади.
Наприкінці грудня 2021 року, у Європейському Союзі заявили, що розглядають військову консультативну та навчальну місію ЄС в Україні. При реалізації відповідного проєкту європейські військові інструктори навчатимуть керівний склад української армії.
- Нагадаємо, зараз в Україні діють консультативна та безпекова цивільні місії ЄС. Завдання першої — реформувати сектор цивільної безпеки, другої – посилити безпеку вздовж молдавсько-українського кордону.
- Жозеп Боррель наполягає на тому, що ЄС має відігравати активну роль у майбутніх перемовинах між США та Росією щодо безпеки України.
- Також він закликав Євросоюз продовжити підтримувати Україну у боротьбі проти Росії.
- Раніше президент США Джо Байден затвердив документ про видатки на оборону країни у наступному році у розмірі $768,2 млрд. Бюджет передбачає виділення Україні $300 млн на навчання та екіпірування армії.
- При цьому Путін заявив, що він обміркує безліч варіантів, якщо Захід не виконає його вимоги щодо гарантій безпеки, які виключають розширення НАТО на Україну.