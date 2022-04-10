Перший за століття зовнішній дефолт РФ виглядає майже неминучим після чергового жорстокого тижня для фінансової системи країни. Останній був оголошений після революції 1917 року.

Про це пише ділове видання Bloomberg.

Міністерство фінансів РФ припинило виплати доларових боргів з рахунків в американських банках, посиливши свої обмеження щодо країни. Потім, коли спроба оплати у твердій валюті була заблокована, РФ порушила умови двох облігацій, виплативши інвесторам рублі замість доларів.

Аналітики видання вважають, що це наблизило годинник зворотного відліку на крок ближче до стандартного. Це триває з того часу, як РФ напала на Україну в лютому, а США та інші країни затиснули банки, компанії та олігархів. Заморожування валютних резервів центрального банку викинуло РФ зі світової фінансової системи, зробивши її країною з найбільшими санкціями за лічені дні.

Згідно з даними ICE Data Services, облігації країни вже торгуються глибоко на проблемній території, і страхування боргу тепер передбачає майже 90% ймовірність того, що дефолт відбудеться цього року.

Востаннє дефолт РФ у 1998 році був за внутрішнім боргом. Останній із зовнішнього боргу був після революції 1917 року. У S&P заявили 9 квітня, що оголосили РФ вибірковим дефолтом після того, як 4 квітня вона використала рублі для здійснення платежу за доларовими облігаціями.

Все ще залишається невизначеність щодо того, що буде далі, і не можна виключати подальші повороти.

Доларові облігації, які обслуговувалися в рублях цього тижня, мають 30-денний пільговий період, що дає міністру фінансів Антону Силуанову час знайти обхідний шлях або висунути свій аргумент, що це не дефолт, оскільки платіж здійснено технічно. Цього тижня він заявив, що рублі, перераховані замість доларів, можуть бути конвертовані для кредиторів, щойно буде послаблено заморожування резервів.

За його словами, “країни Заходу всіляко намагаються змусити РФ оголосити дефолт”. Він також наголосив, що РФ використовуватиме “інші механізми” для здійснення платежів.

Тим часом фінансовий світ очікує офіційного рішення щодо того, чи відбулася подія дефолту, пишуть аналітики Bloomberg.