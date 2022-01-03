Квадрантиди є одним із найяскравіших метеорних потоків року – і зараз найкращий час, щоб за ним спостерігати.

Існує три найпотужніших метеорних потоки: у січні Квадрантиди, у серпні – Персеїди та в грудні – Гемініди.

Ранішні години 3 та 4 січня – період найактивнішого попадання метеорів у атмосферу Землі та, відповідно, згорання у ній. За цей період можна побачити від 45 до 200 метеорів за годину. В основному, Квадрантиди дають велику кількість слабких метеорів з середньою швидкістю.

Квадрантиди починаються з 28 грудня та закінчуються 7 січня. До Південної півкулі метеорний потік не дістає взагалі, на більшій частині Північної його майже немає також.

Свою назву метеорний потік взяв від сузір’я Стінного Квадранта, якого вже не існує. Побачити їх можна в області сузір’ї Волопаса, швидкість цих метеорів в атмосфері сягає 41 м/с.

Найкраще метеорний потік видно на світанку. Сяйво місяця не заважатиме спостерігачеві, оскільки зараз на небі лише тонкий серпанок молодого місяця.