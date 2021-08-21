Відповідне розпорядження від 20 серпня з’явилося на сайті Кабміну.

Так, уряд звільнив Мельника з посади голови Державної фіскальної служби “за власним бажанням”, після чого призначив директором новоствореного Бюро економічної безпеки (терміном на 5 років).

Відтак, Вадим Мельник став першим в історії директором БЕБ.

Що відомо про новопризначеного очільника?

Вадим Мельник народився 1972 року в Житомирі.

Освіту здобув у Харківському військовому університеті у 1994 році (кваліфікація – радіоінженер) та в Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого у 2000 році (кваліфікація – юрист).

Має науковий ступінь кандидата юридичних наук.

Мельник до 2014 року проходив службу в податковій міліції, органах Державної податкової служби. Він також працював у Міністерстві доходів та зборів (це відомство існувало за часів президентства Віктора Януковича).

У 2014-2016 роках Мельник був начальником Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України. Згодом він викладав в Університеті ДФС та в Сумському державному університеті.

У грудні 2020 року Вадим Мельник очолив Державну фіскальну службу.

Під час співбесіди на засіданні конкурсної комісії (на зайняття посади директора БЕБ) у Мельника запитували про його зв’язки із заступником голови Офісу президента Олегом Татаровим.

Мельник підтвердив, що знайомий із Татаровим (якому НАБУ раніше інкримінувало надання неправомірної вигоди), а також заявив, що вважає його професіоналом.

“Знайомий з Олегом Юрійовичем давно, бувши заступником керівника головного слідчого управління, ще коли було написання нового кримінально-процесуального кодексу до 2012 року. Тоді ми й познайомилися. Виключно ділові стосунки. Знаю особу як фахівця в кримінальному процесі… Коли Татаров був не на службі, будь-яких стосунків, зв’язків ми з ним не підтримували. Ну, поздоровляли з днем народження, але спільних якихось заходів не проводили. Сім’ями не дружимо”, – зазначив Мельник.

(На відео – з 3 годин 14 хв)

Декларація

Згідно з декларацією за 2020 рік, Вадим Мельник володіє двома квартирами (в Києві на 159,4 кв. м та Ірпені на 74,2 кв. м), земельною ділянкою на Сумщині та машиномісцем в Ірпені.

Його дружина володіє двома квартирами в Ірпені, однією на Одещині й однією в Туреччині, низкою нежитлових приміщень, паркінгами тощо.

Медльник задекларував авто Land Rover 2014 року випуску за 1,24 мільйона гривень, причіп за 20 тисяч гривень, а також мисливську рушницю за 168 тисяч гривень.

Під час роботи в Сумському державному університеті у 2020 році він отримав майже 150 тисяч гривень зарплати, а також понад 838 тисяч грн – від підприємницької діяльності та майже 139 тисяч грн пенсії.

Крім того, Мельник задекларував 500 тисяч гривень як “подарунок від дружини”.

Що відомо про БЕБ?

Верховна Рада 28 січня цього року підтримала законопроєкт про створення Бюро економічної безпеки України.

Документ передбачає створення БЕБ як державного правоохоронного органу, на який покладаються завдання щодо попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності (тобто в сфері економіки). Бюро буде створено замість податкової міліції.

Бюро економічної безпеки має запрацювати 25 вересня цього року. Водночас Державна фіскальна служба припинить своє існування.

Повноваження Бюро економічної безпеки охоплюють:

– виявлення зон ризиків у сфері економіки шляхом аналізу структурованих і неструктурованих даних;

– оцінювання ризиків і загроз економічній безпеці держави, напрацювання способів їхньої мінімізації та усунення;

– надання пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань усунення передумов для створення схем протиправної діяльності у сфері економіки;

– забезпечення економічної безпеки держави шляхом запобігання, виявлення, припинення, розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави;

– збирання та аналіз інформації про правопорушення, що впливають на економічну безпеку держави, та визначення способів запобігання їхньому виникненню в майбутньому;

– планування заходів у сфері протидії кримінальним правопорушенням, віднесеним законом до його підслідності;

– виявлення та розслідування правопорушень, пов’язаних з отриманням та використанням міжнародної технічної допомоги;

– складання аналітичних висновків і рекомендацій для державних органів з метою підвищення ефективності ухвалення ними управлінських рішень щодо регулювання відносин у сфері економіки.

У конкурсному відборі на директора БЕБ загалом взяли участь близько 50 кандидатів. З них конкурсна комісія обрала 12.

Після співбесід було відібрано трьох кандидатів, серед яких: голова ДФС Вадим Мельник, член Ради НБУ Василь Горбаль і прокурор Офісу генпрокурора Атілла Ковчі.

Не обійшлося і без скандалів. Так, конкурсна комісія не допустила колишнього міністра фінансів Олександра Данилюка до конкурсу на посаду директора БЕБ. Причиною стало те, що комісія начебто виявила невідповідність Данилюка кваліфікаційним вимогам. Сам ексміністр назвав це рішення маніпуляцією, а комісію – ручною. Згодом Данилюк через суд вимагав зупинити конкурс на голову Бюро економічної безпеки.