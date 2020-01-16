Про це повідомляє прес-служба Офіса омбудсмена.

Відзначається, що персональні дані громадян (копія паспорта та інших відсканованих документів, які особа завантажує в Єдиний портал вакансій державної служби career.gov.ua) знаходяться у вільному доступі.

“З метою встановлення фактичних обставин за дорученням Уповноваженого працівниками Департаменту в сфері захисту персональних даних здійснюється моніторинговий візит до Національного агентства України з питань державної служби, яке відповідно до законодавства здійснює адміністрування Єдиного порталу вакансій державної служби”, – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що за результатами моніторингового візиту будуть здійснені відповідні заходи реагування.

Зазначається, що про витік даних стало відомо з повідомлень у Facebook обурених пошукачів роботи у державному секторі. Так, ще 15 січня вночі у соцмережі з’явилися дописи від кандидатів на державні посади про публікацію сканів їх паспортів, дипломів та інших документів. Зокрема, про це писав представник політичної партії “Демократична сокира” та прессекретар спільноти українських кіберактивістів “Український кіберальянс” відомий за псевдонімом Шон Таунсенд, який і звернувся до Офісу омбудсмана з відповідною скаргою.

“Для того, що б влаштуватися на роботу в державну структуру, необхідно заповнити анкету, резюме та завантажити свої документи на ресурс https://career.gov.ua. Створений за підтримки ЄС, допускаю, що і за гроші теж ЄС. Так ось завантажуючи документи пам’ятайте, що зберігаються вони у відкритому доступі, ось так випадково сталося, і не дивуйтеся, якщо на ваше ім’я випадково візьмуть кредит і т.д. Дмитро Дубілет що у нас з діджіталізацією? Напевно дану уразливість в рамках #FRD варто продемонструвати європейсьому омбудсмену, що б Європа розуміла, що вона підтримує”, – написав експерт з кібербезпеки Андрій Перевезій.