Режисер серіалу "Корона" Пітер Морган розповів, що в шоу поки не з'явиться персонаж Меган Маркл - дружина британського принца Гаррі.

Про це він розповів в інтерв’ю Entertainment Weekly.

За словами Моргана, йому некомфортно знімати про те, що відбувається прямо зараз, і для осмислення історії Меган Маркл має пройти час.

“Повинно пройти 15-20 років, змінитися покоління між тобою і подіями, про які ти розповідаєш. Почекаємо 20 років і подивимося, що сказати про Меган Маркл. Що говорити про неї зараз, я не знаю. Вона стане цікавою через 20 років, коли ми перетравимо її історію і вплив”, – заявив він в інтерв’ю, яке режисер давав ще до того, як принц Гаррі і Меган Маркл склали повноваження старших членів британської королівської сім’ї.

У 2020 році відбудеться прем’єра четвертого сезону “Корони”, дія якого розгортатиметься в 1980-х роках, а останньому, шостому розповість про події, що відбувалися незадовго до теперішнього часу.