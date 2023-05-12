Відмова експрезидента США Дональда Трампа відповісти, чи бажає він перемоги України над Росією, разом з його іншими абсурдними заявами про те, що він може протягом 24 годин припинити російсько-українську війну, посилала ймовірність того, що доля України залежатиме від американських виборців у 2024 році.

Про це йдеться у матеріалі CNN.

Коментар Трампа став останньою ознакою того, що політика протистояння у США може стати напруженішою в залежності від того, як набирає сили президентська кампанія 2024 року, що створює додатковий тиск на Україну, яка готується до контрнаступу.

Перспектива повернення Трампа у Білий дім може спонукати президента РФ Володимира Путіна продовжувати війну проти України, сподіваючись, що потік допомоги зі США значно зменшиться.

Рішення Трампа включитись у дебати свідчить про посилення політичних розрахунків для деяких основних гравців війни – Джо Байдена, який допомогає Україні у боротьбі, та Володимира Путіна, який зазнав невдачі у спробі підірвати суверенітет України.

Ситуація на фронті може визначити хід війни задовго до виборів президента США у листопаді 2024 року і коментувати заяви Трампа ризиковано, оскільки часто здається, що він живе сьогоднішнім днем, а не керується довгостроковими стратегічними планами.

Однак небажання Трампа назвати Путіна воєнним злочинцем, попри докази його звірств в Україні та ордер МКС на його арешт, відновили інтригу щодо мотивів експрезидента, який неодноразово підтримував очільника Кремля.

Водночас не варто недооцінювати особисті та політичні мотиви Трампа для створення передвиборчої кампанії на темі України та його вміння політизувати багатомільярдну допомогу Україні.

Під час нещодавнього інтерв’ю Трамп лав зрозуміти, що війна є ідеальним середовищем для його популістського націоналізму, оскільки він наполягає, що весь світ “обдирає” США і що Байдена більше хвилює захист іноземців, ніж економічні проблеми американців.

Зараз перспектива повернення Трампа на посаду президента США викликає довгострокове занепокоєння для України, оскільки вона бореться за витіснення російських військ зі своєї території в межах довгоочікуваної контратаки та покладається на непохитну підтримку Байдена, який відродив Західний альянс на його підтримку.

Зрештою, до наступних виборів залишилося 18 місяців, і Трамп може не виграти кандидатуру від Республіканської партії чи президентських змагань. Деякі нещодавні опитування виявили пом’якшення підтримки помітної ролі США у підтримці України – особливо серед республіканців – фактор, який намагається використати Трамп, хоча підтримка Республіканської партії України в Конгресі залишається твердою, попри гучну риторику проти Зеленського з боку деяких з його найближчих союзників на Капітолійському пагорбі.

Для Трампа все питання про Україну зводиться до рівняння доларів і центів.

“Ми роздаємо стільки обладнання, що зараз у нас немає боєприпасів для себе”, — сказав він.

Коли ведуча CNN Кейтлан Коллінз запитала його, чи вважає він, що Путін повинен постати перед судом за ймовірні воєнні злочини, Трамп відповів: “Я скажу так: я хочу, щоб Європа вкладала більше грошей”.

Цей коментар був схожий на один з найбільш підтримуваних його коментарів під час президентської кампанії 2016 року, коли він звинуватив Європу та Азію у збагаченні під парасолькою США.

З одного боку, коментарі Трампа є образою для багатьох поколінь ортодоксальних поглядів зовнішньої політики США, які базуються на ідеї, що зробити світ безпечним для демократії та протистояти тиранам є основними політичними, дипломатичними та комерційними інтересами США та примножує американську силу.

Проте його погрози на адресу союзників США, особливо в Європі, спричинили шокову хвилю через трансатлантичний альянс, але призвели до того, що деякі європейські держави збільшили власні витрати на оборону до рекомендованого НАТО порогу у 2% ВВП для держав-членів. Однак іноді важко відрізнити ефект Трампа від збільшення європейських витрат на оборону через зростаюче занепокоєння щодо Росії – ще до вторгнення в Україну.

Але Трамп також має рацію в тому, що США витратили на оборону України більше, ніж ЄС – потужна економіка, яка географічно набагато ближча до зони бойових дій, ніж Сполучені Штати. Адміністрація Байдена виділила Україні військову допомогу на загальну суму 36,9 мільярда доларів США з початку війни в надзвичайних зусиллях, які фактично зробили її де-факто клієнтом НАТО та фактично зірвали одну з військових цілей Путіна – утримати Київ від Заходу.

За даними Кільського інституту світової економіки, інституції Європейського Союзу пообіцяли надати Україні близько 3,6 мільярда євро військової допомоги, але окремі країни-члени надали понад 10 мільярдів євро у вигляді загальних внесків. Велика Британія, яка більше не є членом ЄС, додатково надіслала понад 6 мільярдів євро.

Як і Сполучені Штати, Європа також запропонувала Україні десятки мільярдів доларів у вигляді інших видів допомоги, грантів і кредитних гарантій, але Вашингтон залишається головним донором. Транзакційний погляд Трампа на західний альянс відображає його дуже вузький погляд на інтереси безпеки та зовнішньої політики США, який не змінився з моменту його першого терміну на посаді, коли він скоротив фінансові внески США в НАТО.

Він також ігнорує те, як об’єднане американсько-європейське партнерство, що ґрунтується на американській військовій могутності, не лише значною мірою підтримувало мир у Європі протягом майже 80 років, але й зробило західний блок найуспішнішим і найдемократичнішим політичним експериментом в історії. Його перша адміністрація перетворила США з гаранта глобальної стабільності на головну руйнівну силу – і він уже сигналізує, що друга забезпечить більше того ж.

Але його скарги щодо європейських витрат на оборону отримали підтримку верховного представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля.

“Я не був прихильником президента Трампа, але вважаю, що він мав рацію в одному – європейці не поділяють свою частину тягаря”, – сказав Боррель у Брюсселі.

Проте Україні, ймовірно, слід хвилюватися, якщо Трамп повернеться до влади, адже він насолоджуватиметься знищенням спадщини Байдена, так само як він вийшов з Паризької кліматичної угоди та зруйнував ядерну угоду з Іраном – дипломатичні центри адміністрації Обами.

Також експрезидент може особливо образитися на Зеленського після того, як його спроба змусити президента України оголосити корупційне розслідування проти Байдена напередодні виборів 2020 року призвела до його першого імпічменту.

Губернатор Нью-Гемпшира від республіканців Кріс Сунуну, який часто критикує Трампа та потенційний кандидат у президенти 2024 року, під час виступу в “Situation Room with Wolf Blitzer” описав роботу Трампа як “слабку”.

“Україна має виграти війну”, — сказав Сунуну, додавши, що у США ніколи не було кращого шансу “надавити на консервну армію Росії”.

Сам Зеленський в інтерв’ю європейським громадським мовникам відмахнувся від коментарів Трампа.

“Хто знає, де ми будемо [коли відбудуться вибори]? ” – сказав він, повідомляє BBC.

Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив у Палаті громад, що він упевнений, що американці підтримають Україну, хто б не був у Білому домі.

“Сьогодні президентом США є Байден. У мене з ним хороші стосунки, як і в уряду. Я знаю, що порядні та добрі люди Америки визнають, що їхні права такі ж важливі, як права народу України. Їхня Конституція підтримує права. Я думаю, що це те, що їх об’єднає, і я впевнений, що хто б не прийшов наступним президентом, продовжуватиме підтримувати боротьбу за захист прав людини”, — сказав Воллес.