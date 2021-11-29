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Лубни — це невелике місто на Полтавщині з населенням близько 45 тисяч осіб. Попри те, що місто у порівнянні з іншими населеними пунктами України (і особливо з обласними центрами) досить маленьке, воно все ж є досить перспективним містом у плані роботи. Тому робота в Лубнах для вас обов’язково знайдеться, особливо враховуючи різноманітність пропозицій сервісу OLX Робота. Ми розповімо вам про найбільш популярні професії у цьому місті.

Сфера продаж і роздрібна торгівля

Продажі — це те, завдяки чому існує ринкова економіка в її сучасному вигляді. Незалежно від політичної та фінансової ситуації у країні, професії, пов’язані з торгівлею, будуть актуальними завжди. І людина, чия сфера діяльності з цим пов’язана, точно не залишиться без роботи. Доказом цієї тези є велика кількість відповідних вакансій у Лубнах, які підтверджують затребуваність таких фахівців.

Транспорт і логістика

У Лубнах професії з цієї категорії посідають друге місце за популярністю серед роботодавців. Кваліфіковані водії та кур’єри зараз потрібні багатьом роботодавцям, тому вони готові запропонувати їм гарну зарплату. Особливо багато можуть заробляти водії категорії С — їм іноді пропонують місячну заробітну плату понад 20 тисяч гривень.

Будівництво

Всупереч тому, що Лубни — це відносно маленьке місто, воно все ж таки активно забудовується. Тому місцеві жителі, які мають досвід роботи у будівництві та відповідні навички, можуть розраховувати на привабливі вакансії. До цієї категорії також входять вакансії, пов’язані з ремонтом квартир та лісозаготівельними роботами.

Виробництво й енергетика

У Лубнах досить популярні вакансії зі сфери виробництва та енергетики. Роботодавці часто шукають різноробочих, фрезерувальників, токарів та інших фахівців із цієї галузі.