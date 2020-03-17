Чилі і Перу закривають кордони для іноземців через пандемію китайського атипового коронавірусу.

Про це повідомляє аргентинське видання Buenos Aires Times.

“Ми вирішили закрити наземні, морські і повітряні кордони для транзиту іноземців”, – сказав президент Чилі Себастьян Піньєра.

Відзначається, що тільки за понеділок, 16 березня 2020 року, в Чилі кількість підтверджених випадків захворювання коронавірусом зросла вдвічі (до 155 осіб).

У свою чергу президент Перу Мартін Віскарра також оголосив двотижневий карантин.

Повідомляється, що сьогодні в країнах Латинської Америки вже зареєстровано більше 800 підтверджених випадків коронавірусу, а також 7 смертей від нього.

Крім того, найбільша латиноамериканська авіакомпанія скоротила свою діяльність на 70 відсотків.