Про це повідомляє аргентинське видання Buenos Aires Times.
“Ми вирішили закрити наземні, морські і повітряні кордони для транзиту іноземців”, – сказав президент Чилі Себастьян Піньєра.
Відзначається, що тільки за понеділок, 16 березня 2020 року, в Чилі кількість підтверджених випадків захворювання коронавірусом зросла вдвічі (до 155 осіб).
У свою чергу президент Перу Мартін Віскарра також оголосив двотижневий карантин.
Повідомляється, що сьогодні в країнах Латинської Америки вже зареєстровано більше 800 підтверджених випадків коронавірусу, а також 7 смертей від нього.
Крім того, найбільша латиноамериканська авіакомпанія скоротила свою діяльність на 70 відсотків.
- Уряд прийняв рішення зупинити роботу метро у всіх містах, а також зупинити перевезення між областями та містами України.
- Кабінет Міністрів України прийняв рішення заборонити з 17 березня на всій території країни будь-які масові заходи за участю більше 10 осіб.
- Станом на 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 7 випадків захворювання на коронавірус COVID-19.