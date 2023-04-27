Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко у Facebook.

Олександр Ткаченко провів онлайн-зустріч з перуанським прозаїком, драматургом, філософом і публіцистом Хорхе Маріо Педро Варгасом Льйоса. Під час зустрічі Маріо Варгас Льйоса запевнив українську сторону у своїй повній і безкомпромісній підтримці України у її боротьбі проти російських окупантів.

Своєю чергою, очільник Мінкульту подякував за публікації, які перуанський прозаїк написав про Україну для світових видань, та закликав ще більше говорити про Україну, підтримувати нашу культуру, а також боротися з російською дезінформацією, особливо в регіоні Латинської Америки, де письменника поважають та дослухаються.

Маріо Варгас Льйоса прийняв пропозицію Олександра Ткаченка представляти українську культуру у світі та стати амбасадором проєкту “Save Ukrainian Culture” задля залучення ще більшої підтримки України у культурній сфері, в тому числі – фінансової під час післявоєнної відбудови України.

Нагадаємо, що наприкінці серпня минулого року Міністерство культури та інформаційної політики спільно з телеком-оператором Vodafone Україна презентували великий проєкт “Збережіть українську культуру”, спрямований на залучення благодійних коштів для відбудови пам’яток культурної спадщини в Україні.

Довідково. Хорхе Маріо Педро Варгас Льйоса – перуанський прозаїк, драматург, філософ, публіцист, політичний і громадський діяч, лауреат Нобелівської премії 2010 за “картографію владних структур і гостре зображення людського опору, бунту й поразки”.

З 2014 року письменник постійно підтримує Україну, публікує матеріали на підтримку українського народу у низці відомих світових видань, зокрема, пише статті на підтримку України для “El País” (найбільша за накладом щоденна газета в Іспанії).

“Save Ukrainian Culture” – проєкт Міністерства культури та інформаційної політики та Vodafone, спрямований на відновлення зруйнованих росіянами українських пам’яток культури. На сайті проєкту будь-хто може стати донором будь-якого культурного об’єкта, перерахувавши будь-яку суму для його відбудови чи відновлення.