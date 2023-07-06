Перуки, зброю та золоті злитки знайшли російські спецслужби під час обшуку Санкт-Петербурзького палацу Пригожина

Джерело: Sky news
ФСБ стверджує, що у резиденції ватажка ПВК “Вагнер” знайшли зброю, боєприпаси, золоті злитки, опудало алігатора та шафу, повну перук.
Також були виявлені очевидно фальшиві паспорти та фото в рамці, на якому нібито зображені відрубані голови ворогів Пригожина.
На фотографіях ФСБ можна помітити рояль біля основи гвинтових мармурових сходів, а також зону спа, сауни та приватний критий басейн.
Величезна кувалда з написом “на випадок важливих переговорів” була виставлена в більярдній.
Там також виявилася приватна молитовна кімната, прикрашена кількома релігійними іконами з російської православної церкви.
У резиденції виявили величезні суми готівки в різній валюті.
Також нагадаємо, що медіахолдинг Євгена Пригожина “Патріот Медіа” закриють після спроби заколоту.
- У Сполучених Штатах вважають, що очільник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин може бути причетним до виведення миротворців ООН з Малі, які перебували там з 2013 року.
- Президент Росії Володимир Путін після заколоту ПВК “Вагнер” і його глави Євгена Пригожина намагається продемонстрували свій авторитет в народі. Власне цим зумовлені його зустрічі й публічні заходи після тривалої ізоляції.
- Влада РФ позбавила голову ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина контрактів на постачання харчування до шкіл. Їх почали передавати іншим компаніям.
- Після невдалого збройного заколоту Євгена Пригожина ціни на товари з емблемою його приватної військової компанії “Вагнер” – людським черепом на чорно-червоному тлі – різко зросли.