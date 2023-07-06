Перуки, зброю та золоті злитки знайшли російські спецслужби під час обшуку Санкт-Петербурзького палацу Пригожина

Джерело: Sky news

ФСБ стверджує, що у резиденції ватажка ПВК “Вагнер” знайшли зброю, боєприпаси, золоті злитки, опудало алігатора та шафу, повну перук.

Також були виявлені очевидно фальшиві паспорти та фото в рамці, на якому нібито зображені відрубані голови ворогів Пригожина.

На фотографіях ФСБ можна помітити рояль біля основи гвинтових мармурових сходів, а також зону спа, сауни та приватний критий басейн.

Величезна кувалда з написом “на випадок важливих переговорів” була виставлена ​​в більярдній.

Там також виявилася приватна молитовна кімната, прикрашена кількома релігійними іконами з російської православної церкви.

У резиденції виявили величезні суми готівки в різній валюті.

Також нагадаємо, що медіахолдинг Євгена Пригожина “Патріот Медіа” закриють після спроби заколоту.