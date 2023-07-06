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Перуки, зброю та золоті злитки знайшли російські спецслужби під час обшуку Санкт-Петербурзького палацу Пригожина

Російські спецслужби провели обшук у петербурзькому палаці керівника групи Вагнера Євгена Пригожина.

Четвер, 6 липня 2023, 09:54
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Джерело: Sky news

Фото: Sky news

ФСБ стверджує, що  у резиденції ватажка ПВК “Вагнер” знайшли зброю, боєприпаси, золоті злитки, опудало алігатора та шафу, повну перук.

Фото: Sky news

Також були виявлені очевидно фальшиві паспорти та фото в рамці, на якому нібито зображені відрубані голови ворогів Пригожина.

Фото: Sky news

На фотографіях ФСБ можна помітити рояль біля основи гвинтових мармурових сходів, а також зону спа, сауни та приватний критий басейн.

Фото: Sky news

Величезна кувалда з написом “на випадок важливих переговорів” була виставлена ​​в більярдній.

Фото: Sky news

Там також виявилася приватна молитовна кімната, прикрашена кількома релігійними іконами з російської православної церкви.

У резиденції виявили величезні суми готівки в різній валюті.

Фото: Sky news

Також нагадаємо, що медіахолдинг Євгена Пригожина “Патріот Медіа” закриють після спроби заколоту.

Теги: військовий заколот, Євген Пригожин, заколот в Росії, ПВК «Вагнер», Санкт-Петербург, ситуація після заколоту в рф

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