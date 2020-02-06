Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко під час блокування президії Верховної Ради пошкодила мікрофон на місці спікера ВР Дмитра Разумкова і поранилася.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат від “Слуги народу” Олександр Качура.

Тимошенко блокувала президію і місце Разумкова, протестуючи проти розгляду законопроєкту про запуск ринку землі. Вона відірвала дроти біля мікрофона на місці спікера і пошкодила палець.

“Перша кров у Раді. Юлія Володимирівна, вириваючи мікрофон, порізала палець”, – написав Качура.

Згодом поріз Тимошенко заклеїла пластирем.

Як повідомляє видання LB.ua, в кулуарах Парламенту глава фракції “Слуги народу” Давид Арахамія заявив журналістам, що “за завдання збитків державному майну Тимошенко тепер зобов’язана буде відшкодувати матеріальний збиток”.

“В іншому випадку на неї чекає кримінальна відповідальність. Я буду наполягати на тому, щоб вона такий збиток відшкодувала”, – зазначив Арахамія.

Варто зазначити, що Тимошенко після закінчення ранкового засідання Парламенту практично весь час перебувала в президії на місці спікера ВР.