Своє привітання вона опублікувала в Instagram.
Вона написала, що поруч з чоловіком відчуває себе безпечно, затишно, неспокійно, але цікаво.
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Зеленська зазначила, що поруч з нею – справжній чоловік, від якого вона відчуває легке запаморочення і “метеликів в животі”.
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Безпечно. Затишно. Ніколи не спокійно, але завжди цікаво ☺️ ⠀ Так почуваєшся, коли поряд – справжній чоловік. Той, на кого можеш покластися в усьому. Який справді слухає і в потоці твоїх слів знайде та зрозуміє головне. В обіймах котрого виклики ззовні стають малими та нестрашними. Справжній чоловік – той, з яким до снаги, здавалося б, неможливе. А ще поруч з таким обов’язкове відчуття легкого запаморочення й «метеликів» усередині. 🥰 ⠀ Коханий, з твоїм днем! ❤️❤️❤️ ⠀ Спасибі за кожну мить разом! Нехай їх буде ще нескінченно багато. Навіть якщо й різних, але обов’язково – рука в руці, з поглядами, зверненими одне до одного. ⠀ Завжди з тобою, завжди на твоєму боці!
“Коханий, з твоїм днем! Спасибі за кожну мить разом! Нехай їх буде ще нескінченно багато. Навіть якщо й різних, але обов’язково – рука в руці, з поглядами, зверненими одне до одного. Завжди з тобою, завжди на твоєму боці!”, – написала перша леді.
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