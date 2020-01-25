Своє привітання вона опублікувала в Instagram.

Вона написала, що поруч з чоловіком відчуває себе безпечно, затишно, неспокійно, але цікаво.

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Зеленська зазначила, що поруч з нею – справжній чоловік, від якого вона відчуває легке запаморочення і “метеликів в животі”.



“Коханий, з твоїм днем! Спасибі за кожну мить разом! Нехай їх буде ще нескінченно багато. Навіть якщо й різних, але обов’язково – рука в руці, з поглядами, зверненими одне до одного. Завжди з тобою, завжди на твоєму боці!”, – написала перша леді.