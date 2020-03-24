Про це розповів президент Дональд Трамп, повідомляє The Washington Times.

Під час брифінгу у президента поцікавилися, чи здала тест на коронавірус його дружина. Раніше тест здавав Трамп, оскільки контактував з бразильськими чиновниками, у яких потім діагностували зараження COVID-19.

“Вона в нормі. Негативний (результат – ред.)”, – сказав Трамп.

У президента тест також показав негативний результат. Повторно здавати тест він поки не планує.

На даний момент в США понад 46 тисяч випадків зараження коронавірусною інфекцією. З них померли 585 осіб.

Раніше повідомлялося, що в Сполучених Штатах Америки заявили про початок масштабної фінансової кризи через пандемію нового атипового коронавірусу. Станом на вечір 19 березня в США зареєстровано понад 13 тисяч випадків захворювання COVID-19. 176 пацієнтів загинули, і тільки 108 одужали.