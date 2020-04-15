Жінка, яка померла в Харківській області від коронавірусу COVID-19, торгувала свічками в церкві і могла заразити велику кількість людей.

Про це заявив на брифінгу глава Харківської ОДА Олексій Кучер.

Зараз встановлюються особи, з якими вона контактувала,

“Кількість людей зараз встановлюється, їх багато. Ви бачите, що додатково була проведена комісія в цьому місці, і цей населений пункт на сьогоднішній день перекритий. Чому? Тому що ми знаємо, що ця бабуся знаходилася на вихідних в церкві і вона займалася продажем церковних свічок. Тому кількість людей, з якими вона контактувала, ймовірно, дуже велика”, – зазначив Кучер.

Глава ОДА уточнив, що на місце відправлені бригади, які відбирають зразки матеріалів для проведення тестів на коронавірус.