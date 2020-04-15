Про це заявив на брифінгу глава Харківської ОДА Олексій Кучер.
Зараз встановлюються особи, з якими вона контактувала,
“Кількість людей зараз встановлюється, їх багато. Ви бачите, що додатково була проведена комісія в цьому місці, і цей населений пункт на сьогоднішній день перекритий. Чому? Тому що ми знаємо, що ця бабуся знаходилася на вихідних в церкві і вона займалася продажем церковних свічок. Тому кількість людей, з якими вона контактувала, ймовірно, дуже велика”, – зазначив Кучер.
Глава ОДА уточнив, що на місце відправлені бригади, які відбирають зразки матеріалів для проведення тестів на коронавірус.
- В Україні станом на ранок 15 квітня зафіксовано 3764 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено рекордні 392 нових випадки зараження.
- Раніше повідомлялося, що в Україні пік захворюваності на коронавірус очікується 17 квітня, а з карантину країна може почати виходити з 24 квітня.