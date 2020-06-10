Першого заступника Кличка судитимуть

Колишнього першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Слончака звинувачують в нападі на поліцейського.

Про це повідомляє прес–служба прокуратури Києва в Facebook.

Уточнюється, що в даний момент обвинувальний акт вже направлений для розгляду по суті до Солом’янського районного суду Києва.

“Київської місцевою прокуратурою №9 направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього столичного чиновника, підозрюваного в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків (ч. 2 ст. 345 КК України)“, – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 26 квітня Слончака затримали після нападу на поліцейського. Повідомлялося, що патрульна поліція зупинили автомобіль через те, що водій забув включити фари. У транспортному засобі перебували вже колишній заступник голови КМДА і заступник голови постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Людмила Костенко.

Після цього Слончак нібито накинувся на поліціянта, його затримали й доставили до ізолятора тимчасового утримання.