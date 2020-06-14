Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби в Facebook.
Повідомляється, що голова податкової Олексій Любченко відсторонив його на час дисциплінарного розгляду. Зокрема, провадження відкрито за фактом порушення присяги держслужбовця.
“З метою встановлення причин і умов, що сприяли вчиненню Миколою Ільяшенко корупційного правопорушення, призначена тематична перевірка Головного управління ДПС в Києві”, – йдеться в повідомленні.
Відзначимо, в ці хвилини Вищий антикорупційний суд обирає Ільяшенко запобіжний захід.
Нагадаємо, рекордний хабар у розмірі 6 млн доларів пропонували керівництву НАБУ та керівнику САП Назару Холодницькому за закриття справи, пов’язаної з колишнім міністром природних ресурсів Миколою Злочевським.
Злочевський обіймав посаду міністра екології та природних ресурсів в уряді прем’єр-міністра України Миколи Азарова з липня 2010 року по квітень 2012 року. Він є власником найбільшої приватної газовидобувної компанії України Burisma.
У листопаді 2019 року стало відомо, що Злочевський оголошений в розшук та фігурує в 13 кримінальних провадженнях, які будуть за підслідністю передані з Генпрокуратури до Служби безпеки України або Національного антикорупційного бюро.
- У п’ятницю, 12 червня, детективи Національного антикорупційного бюро задокументували факт надання неправомірної вигоди в розмірі 6 млн доларів для керівництва НАБУ та керівника САП — Назара Холодницького.