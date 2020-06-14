Перший заступник начальника податкової Києва Микола Ільяшенко, який фігурує в справі про рекордний хабар в історії України, відсторонений від обов'язків. Крім того, призначено перевірку столичної податкової.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби в Facebook.

Повідомляється, що голова податкової Олексій Любченко відсторонив його на час дисциплінарного розгляду. Зокрема, провадження відкрито за фактом порушення присяги держслужбовця.

“З метою встановлення причин і умов, що сприяли вчиненню Миколою Ільяшенко корупційного правопорушення, призначена тематична перевірка Головного управління ДПС в Києві”, – йдеться в повідомленні.

Відзначимо, в ці хвилини Вищий антикорупційний суд обирає Ільяшенко запобіжний захід.

Нагадаємо, рекордний хабар у розмірі 6 млн доларів пропонували керівництву НАБУ та керівнику САП Назару Холодницькому за закриття справи, пов’язаної з колишнім міністром природних ресурсів Миколою Злочевським.

Злочевський обіймав посаду міністра екології та природних ресурсів в уряді прем’єр-міністра України Миколи Азарова з липня 2010 року по квітень 2012 року. Він є власником найбільшої приватної газовидобувної компанії України Burisma.

У листопаді 2019 року стало відомо, що Злочевський оголошений в розшук та фігурує в 13 кримінальних провадженнях, які будуть за підслідністю передані з Генпрокуратури до Служби безпеки України або Національного антикорупційного бюро.