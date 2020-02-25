Про це пише іспанська газета Еl Рais.

У вівторок, 25 лютого департамент охорони здоров’я іспанського регіону Каталонія підтвердив перший випадок зараження коронавірусом. Хвора — 36-річна італійка, яка проживає в Барселоні. Напередодні вона повернулася з поїздки в район Мілана.

Відомо, що діагноз поставлений попередньо, медики очікують на результати тесту цієї пацієнтки. Як запобіжний захід у своїх будинках ізолювали в цілому 25 осіб, що перебували поряд з цією жінкою останнім часом.

Як повідомляє швейцарське видання Swissinfo, напередодні на території держави також був зафіксований перший випадок коронавірусу. Хворий — 70-річний чоловік, який 10 днів тому відвідав Мілан. Медики вже отримали результати дослідження на коронавірус, діагноз підтверджено.

Всі люди, які контактували з чоловіком, вже ідентифіковані та поміщені на карантин. Якщо у них буде виявлено симптоми захворювання, їх мають намір обстежити та ізолювати.

Нагадаємо, на території Італії різко зросла кількість заражених коронавірусом, тоді як у світі загальна динаміка йде на спад. Зараз відомо про щонайменше 229 підтверджених випадків захворювання та 7 загиблих пацієнтів.

Влада італійського регіону Венето оголосили про скасування Венеціанського карнавалу через загрозу поширення коронавірусу.