У перший день роботи система відеофіксації порушень правил дорожнього руху в столиці зафіксували понад 35 тисяч інцидентів.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Як відомо, з 00:00 1 червня в Києві запрацювала система відеофіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР). Вже з ранку був виписаний перший штраф за перевищення швидкості.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков проінформував, що за першу добу на дорогах столиці зафіксували 35 тисяч інцидентів. Більше 5 тисяч зафіксованих порушень вже обробили.

“Підсумок перших 17 годин роботи системи автофіксації порушень ПДР у Києві: зафіксовано 35 тис. 762 події, відпрацьовано 5 тис. 620”, — зазначив він.

Також міністр повідомив про найяскравіші порушення, зафіксовані за день.

“Лідери перегонів: Mercedes рухався містом зі швидкістю 208 км/год та BMW проїхав 3 камери поспіль зі швидкістю 200 км/год, водій отримає 3 штрафи”, — сказав він.