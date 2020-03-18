У Києві після припинення роботи метро на зупинках наземного транспорту утворилися величезні черги.

Про це повідомляють кияни у Facebook, публікуючи фото та коментарі до ситуації.

“І так, почнем…Чернігівська (станція метро “Чернігівська” – ред.), всі на 118″, – написала користувач Інна Шафорост й опублікувала фото черги на автобус біля метро.

Такі фото опубліковані і в інших групах в соціальних мережах.

“Київ на карантині і без метро виглядає ось так”, – сказано в коментарі до посту.

<noscript><iframe style="border: none; overflow: hidden;" src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkiev.klab%2Fposts%2F3312684988760463&width=500" width="500" height="699" frameborder="0" scrolling="no"></noscript>

Наприклад, на зупинці автобуса 200, який ходить по маршруту від вул. Гаршина до вул. Ушакова утворилися черги, в яких очікує по 200 чоловік, повідомляють очевидці.

Також повідомляється про черги й в інших столичних районах. Користувачі, до того ж, зазначають, що наземного транспорту сьогодні поменшало.

Разом з тим, народний депутат від партії “Європейська солідарність” Іванна Климпуш-Цинцадзе, коментуючи ситуацію зазначила, що рішення влади про зупинку київського метрополітену не сприятиме припиненню епідемії.

“Ніхто не чує, і сьогодні вже довгі черги на зупинках інших видів транспорту”, – написала вона.

Відзначимо, київський метрополітен припинив роботу 17 березня о 23:00 в зв’язку з посиленням карантинних заходів по боротьбі з коронавірусів.