Про це повідомляють кияни у Facebook, публікуючи фото та коментарі до ситуації.
“І так, почнем…Чернігівська (станція метро “Чернігівська” – ред.), всі на 118″, – написала користувач Інна Шафорост й опублікувала фото черги на автобус біля метро.
Такі фото опубліковані і в інших групах в соціальних мережах.
“Київ на карантині і без метро виглядає ось так”, – сказано в коментарі до посту.
Наприклад, на зупинці автобуса 200, який ходить по маршруту від вул. Гаршина до вул. Ушакова утворилися черги, в яких очікує по 200 чоловік, повідомляють очевидці.
Також повідомляється про черги й в інших столичних районах. Користувачі, до того ж, зазначають, що наземного транспорту сьогодні поменшало.
Разом з тим, народний депутат від партії “Європейська солідарність” Іванна Климпуш-Цинцадзе, коментуючи ситуацію зазначила, що рішення влади про зупинку київського метрополітену не сприятиме припиненню епідемії.
“Ніхто не чує, і сьогодні вже довгі черги на зупинках інших видів транспорту”, – написала вона.
Відзначимо, київський метрополітен припинив роботу 17 березня о 23:00 в зв’язку з посиленням карантинних заходів по боротьбі з коронавірусів.
- У Київській області через коронавірус ввели режим надзвичайної ситуації.
- Сьогодні о 12:00 в Україні зупиняються всі пасажирські перевезення.
- В Україні за день зафіксовано 41 нову підозру на коронавірус.