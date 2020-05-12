Про це повідомляють #Букви.
Як відомо, з сьогоднішнього дня в Києві запрацювали магазини непродовольчих товарів, салони краси і літні майданчики кафе. Багато киян вперше за довгий час вийшли на роботу. В умовах непрацюючого метро кількість автомобілів значно збільшилася.
Столиця зупинилася в пробках з самого ранку. Проїхати було неможливо ані мостами, ані по правому та лівому берегах, ані центральними вулицями.
Ситуація не встигла нормалізуватися і до вечора, коли на дороги виїхала нова хвиля автомобілів. Після 17 годин “встали” всі мости через Дніпро. Особливо складна ситуація спостерігалася на мосту Метро, Північному і Південному мостах.
Дорога з правого берега на лівий в цих умовах займала близько 2 годин.
Встав і громадський транспорт, який зараз працює виключно для медиків та працівників підприємств критичної інфраструктури. На зупинках в місті протягом дня спостерігалися довгі черги.
Крім того, в зв’язку з транспортним колапсом на послуги таксі в популярних онлайн-сервісах ввечері діяв подвійний тариф.
- Раніше повідомлялося, що з 12 травня в столиці збільшать кількість окремих видів громадського транспорту.