У перший день ослаблення карантинних обмежень, пов'язаних з COVID-19, Київ на цілий день завмер в пробках.

Про це повідомляють #Букви.

Як відомо, з сьогоднішнього дня в Києві запрацювали магазини непродовольчих товарів, салони краси і літні майданчики кафе. Багато киян вперше за довгий час вийшли на роботу. В умовах непрацюючого метро кількість автомобілів значно збільшилася.

Столиця зупинилася в пробках з самого ранку. Проїхати було неможливо ані мостами, ані по правому та лівому берегах, ані центральними вулицями.

Ситуація не встигла нормалізуватися і до вечора, коли на дороги виїхала нова хвиля автомобілів. Після 17 годин “встали” всі мости через Дніпро. Особливо складна ситуація спостерігалася на мосту Метро, ​​Північному і Південному мостах.

Дорога з правого берега на лівий в цих умовах займала близько 2 годин.

Встав і громадський транспорт, який зараз працює виключно для медиків та працівників підприємств критичної інфраструктури. На зупинках в місті протягом дня спостерігалися довгі черги.

Крім того, в зв’язку з транспортним колапсом на послуги таксі в популярних онлайн-сервісах ввечері діяв подвійний тариф.