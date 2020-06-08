Сьогодні, 8 червня, міська електричка Києва частково відновила свою роботу.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Як повідомлялося раніше, за рішенням міської влади в Києві з сьогоднішнього дня було частково відновлено рух міських електропоїздів.

Тепер електричка курсує за маршрутом “Станція Троєщина — станція Троєщина-2 — станція Почайна” і в зворотному напрямку.

Потяги курсуватимуть у години “пік”, а також по суботах та неділях. З графіком руху можна ознайомитися за посиланням.

У перший день відновлення роботи електричок особливого попиту не було — вагони електропоїзда та станції переважно порожні.

Носіння масок і рукавичок пасажирами ані на станціях, ані у вагонах ніким не контролюється.