Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Як повідомлялося раніше, за рішенням міської влади в Києві з сьогоднішнього дня було частково відновлено рух міських електропоїздів.
Тепер електричка курсує за маршрутом “Станція Троєщина — станція Троєщина-2 — станція Почайна” і в зворотному напрямку.
Потяги курсуватимуть у години “пік”, а також по суботах та неділях. З графіком руху можна ознайомитися за посиланням.
У перший день відновлення роботи електричок особливого попиту не було — вагони електропоїзда та станції переважно порожні.
Носіння масок і рукавичок пасажирами ані на станціях, ані у вагонах ніким не контролюється.
- З 10 червня в Україні починається наступний етап пом’якшення карантину, згідно з яким передбачається відкриття баз відпочинку — крім дитячих таборів.
- На даний момент статистичні показники не дозволяють пом’якшити карантинні обмеження в Києві і ще 7 областях.