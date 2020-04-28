Про це він поінформував сьогодні на брифінгу.
За словами Кличка, перший етап виходу з карантину розпочнеться, якщо “станом на 12 травня не буде різкого збільшення кількості хворих”. Тому наступні два тижні “будуть вирішальними”.
“Відразу зазначу: це не зняття обмежень, а їх ослаблення. Якщо через тиждень-два після їх впровадження ми не побачимо стійкої динаміки зростання захворюваності, тоді ми будемо переходити до другого етапу… При погіршенні ситуації будемо повертатися до карантину”, – наголосив Кличко.
Він уточнив, що підприємства і організації повинні “суворо дотримуватися регламентів своєї роботи”, а кияни – “елементарних правил безпеки”.
На першому етапі виходу з карантину в столиці передбачено дозволити:
• Роботу непродовольчих магазинів площею до 300 кв. м (з вимогою присутності не більше 1 відвідувачами на 10 кв. м площі). Двічі на день у магазинах повинна буде проводитися обов’язкова санітарна обробка приміщень.
• Роботу перукарень та салонів краси (за попереднім записом і не більше одного клієнта на кожну послугу одночасно). Вводиться вимога санітарної обробки (або кварцування) робочого місця після кожного клієнта.
• Кафе, як і ресторани, матимуть можливість працювати на винос (з вимогою санітарної обробки приміщення двічі на день).
• Буде дозволена робота тимчасових споруд (кіосків) – із забороною споживання їжі і напоїв на місці.
• Працюватимуть невеликі виробництва непродовольчих товарів і підприємства побутового обслуговування (ательє, побутові послуги та інші). З дотриманням вимоги не більше 1 співробітника на 10 кв. м і не більше 1 клієнта на 10 кв. м.
• Буде дозволена робота адвокатських та нотаріальних бюро, аудиторів (з вимогою не більше 1 відвідувачами на 10 кв. м площі приміщення).
• Відкриють для відвідування столичні парки та сквери (групами не більше двох осіб; або, якщо з дітьми, – двоє дорослих, двоє дітей).
• Зможуть працювати автокінотеатри.
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Мер столиці висловив надію, що Уряд цього тижня “внесе ринки в перелік об’єктів, яким дозволять працювати, і визначить регламент їх роботи”.
“У всіх установах і на підприємствах обов’язковою буде термометрія співробітників і відвідувачів. І обов’язкові правила безпеки. Якщо клієнт без маски – його або не будуть пускати до приміщення, або це відповідальність постачальника послуг. І він повинен забезпечити клієнта маскою”, – пояснив Кличко.
За словами мера Києва, великі торгові центри та магазини в них на першому етапі ослаблення карантину відкриватися в столиці не будуть.
Крім того, на першому етапі послаблень закритими залишаться:
• школи і дитсадки;
• дитячі та спортивні майданчики;
• прибережні зони відпочинку.
Ослаблення обмежень щодо їх відвідування буде наступним етапом.
За словами Кличка, громадський транспорт на першому етапі продовжить працювати в обмеженому режимі, а робота метрополітену може бути відновлена за рішенням Кабінету Міністрів.
“Громадський транспорт на першому етапі продовжить працювати в обмеженому режимі. Приватний бізнес повинен вирішити питання підвезення своїх працівників на роботу. Метро в столиці відкриється за рішенням Уряду. А роботу приміського транспорту урядовці пообіцяли відновити в першу чергу”, – зазначив Кличко.
Він наголосив, що в публічних місцях всі жителі столиці повинні дотримуватися правил безпеки і бути в масках.
(На відео – з 5:15)
- Раніше Віталій Кличко зазначав, що поступове послаблення карантину в Києві буде впроваджуватися після подолання піку захворюваності на коронавірус COVID-19, який очікується “через тиждень-два”.
- В Україні станом на ранок 28 квітня зафіксовано 9410 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було підтверджено 401 новий випадок.