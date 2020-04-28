Про це він поінформував сьогодні на брифінгу.

За словами Кличка, перший етап виходу з карантину розпочнеться, якщо “станом на 12 травня не буде різкого збільшення кількості хворих”. Тому наступні два тижні “будуть вирішальними”.

“Відразу зазначу: це не зняття обмежень, а їх ослаблення. Якщо через тиждень-два після їх впровадження ми не побачимо стійкої динаміки зростання захворюваності, тоді ми будемо переходити до другого етапу… При погіршенні ситуації будемо повертатися до карантину”, – наголосив Кличко.

Він уточнив, що підприємства і організації повинні “суворо дотримуватися регламентів своєї роботи”, а кияни – “елементарних правил безпеки”.

На першому етапі виходу з карантину в столиці передбачено дозволити:

• Роботу непродовольчих магазинів площею до 300 кв. м (з вимогою присутності не більше 1 відвідувачами на 10 кв. м площі). Двічі на день у магазинах повинна буде проводитися обов’язкова санітарна обробка приміщень.

• Роботу перукарень та салонів краси (за попереднім записом і не більше одного клієнта на кожну послугу одночасно). Вводиться вимога санітарної обробки (або кварцування) робочого місця після кожного клієнта.

• Кафе, як і ресторани, матимуть можливість працювати на винос (з вимогою санітарної обробки приміщення двічі на день).

• Буде дозволена робота тимчасових споруд (кіосків) – із забороною споживання їжі і напоїв на місці.

• Працюватимуть невеликі виробництва непродовольчих товарів і підприємства побутового обслуговування (ательє, побутові послуги та інші). З дотриманням вимоги не більше 1 співробітника на 10 кв. м і не більше 1 клієнта на 10 кв. м.

• Буде дозволена робота адвокатських та нотаріальних бюро, аудиторів (з вимогою не більше 1 відвідувачами на 10 кв. м площі приміщення).

• Відкриють для відвідування столичні парки та сквери (групами не більше двох осіб; або, якщо з дітьми, – двоє дорослих, двоє дітей).

• Зможуть працювати автокінотеатри.

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Мер столиці висловив надію, що Уряд цього тижня “внесе ринки в перелік об’єктів, яким дозволять працювати, і визначить регламент їх роботи”.

“У всіх установах і на підприємствах обов’язковою буде термометрія співробітників і відвідувачів. І обов’язкові правила безпеки. Якщо клієнт без маски – його або не будуть пускати до приміщення, або це відповідальність постачальника послуг. І він повинен забезпечити клієнта маскою”, – пояснив Кличко.

За словами мера Києва, великі торгові центри та магазини в них на першому етапі ослаблення карантину відкриватися в столиці не будуть.

Крім того, на першому етапі послаблень закритими залишаться:

• школи і дитсадки;

• дитячі та спортивні майданчики;

• прибережні зони відпочинку.

Ослаблення обмежень щодо їх відвідування буде наступним етапом.

За словами Кличка, громадський транспорт на першому етапі продовжить працювати в обмеженому режимі, а робота метрополітену може бути відновлена за рішенням Кабінету Міністрів.

“Громадський транспорт на першому етапі продовжить працювати в обмеженому режимі. Приватний бізнес повинен вирішити питання підвезення своїх працівників на роботу. Метро в столиці відкриється за рішенням Уряду. А роботу приміського транспорту урядовці пообіцяли відновити в першу чергу”, – зазначив Кличко.

Він наголосив, що в публічних місцях всі жителі столиці повинні дотримуватися правил безпеки і бути в масках.

(На відео – з 5:15)