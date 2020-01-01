Відео симуляції польоту опублікувано в твітер-акаунті Маска.
З повідомлення випливає, що SpaceX має намір здійснити перший запуск корабля з людьми на борту вже в 2020 році.
Simulation of first crewed flight of Falcon 9 / Dragon 2020 @NASA pic.twitter.com/BSDPYTcVIG
— Elon Musk (@elonmusk) December 30, 2019
Як повідомляється на сайті SpaceX, першими двома астронавтами, які полетять на космічному кораблі, будуть Боб Бенкен та Даг Херлі.
- Фото: SpaceX
У разі успішного запуску це стане першим пілотованим польотом США з 2011 року. В такому випадку компанія Маска має намір відправити астронавтів Віктор Гловера та Майка Хопкінса на борту Crew Dragon на Міжнародну космічну станцію для виконання тривалої місії.
- Фото: SpaceX
- У травні поточного року під час випробувань пілотованого корабля Crew Dragon космічна капсула, яка повинна була доставляти людей на Міжнародну космічну станцію (МКС), була зруйнована.
- Представник NASA повідомив, що у компанії SpaceX Ілона Маска виникали проблеми на етапі випробування парашутів для космічного корабля Crew Dragon.