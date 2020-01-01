Як повідомляється на сайті SpaceX, першими двома астронавтами, які полетять на космічному кораблі, будуть Боб Бенкен та Даг Херлі.

Фото: SpaceX

У разі успішного запуску це стане першим пілотованим польотом США з 2011 року. В такому випадку компанія Маска має намір відправити астронавтів Віктор Гловера та Майка Хопкінса на борту Crew Dragon на Міжнародну космічну станцію для виконання тривалої місії.