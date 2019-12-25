Прокуратура автономної республіки Крим зареєструвала кримінальне провадження за фактом прибуття першого російського поїзда в Севастополь. Поїзд прибув на півострів через Керченський міст.

Про це повідомили в прокуратурі АРК.

Перший поїзд із Санкт-Петербурга (РФ) прибув до Криму 25 грудня близько 2 години ночі. Він проїхав по Керченському мосту, що з’єднує материкову Росію з незаконно анексованим півостровом. О 9 ранку поїзд був у Севастополі.

За фактом прибуття поїзда прокуратура Автономної Республіки Крим зареєструвала кримінальне провадження через перетин пасажирським поїздом “Таврія” державного кордону України.

Дані вже внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за зверненням представництва президента України в АР Крим.

“У ході досудового розслідування буде надана правова оцінка незаконним діям посадових осіб компанії перевізника, а також незаконному запуску залізничного сполучення між Російською Федерацією та Кримським півостровом, оскільки, такі дії країни-окупанта грубо порушують державний суверенітет і територіальну цілісність України, свідчать про нехтування загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права”, – сказано в повідомленні прокуратури.

Нагадаємо, в лютому 2019 року російська сторона заявила про те, що планує у вересні відкрити продаж на перший пасажирський поїзд, який пройде через Кримський міст 8 грудня. У листопаді в Криму почали продавати квитки на потяги Керченським мостом у Росію.