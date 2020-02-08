У суботу, 8 лютого, відбудеться перший півфінал національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення-2020".

Про це повідомляють #Букви.

Сьогодні виступлять вісім учасників, їх порядок визначили результати жеребкування:

• група [O] з піснею “Там, куди я йду”;

• JERRY HEIL з піснею “Vegan”;

• Katya Chilly з піснею “Піч”;

• KRUTЬ з піснею “99”;

• GO-A з піснею “Соловей”;

• CLOUDLESS з піснею “Drown Me Down”;

• GIO з піснею “Feeling so lost”;

• Assol з піснею “Save It”.

Судити учасників нацвідбору цього року будуть Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов. Музичний продюсер національного відбору – Руслан Квінта. Ведучий прямих ефірів – Сергій Притула.

У першому й другому півфіналах, а також у фіналі нацвідбору голосування глядачів і членів журі триватиме паралельно. З кожного півфіналу до фіналу пройдуть по три учасники.

Результати голосування глядачів (50 %) і суддів (50 %) будуть додаватися один до одного. За підсумками загального результату буде сформована рейтингова таблиця.