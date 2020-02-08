Про це повідомляють #Букви.
Сьогодні виступлять вісім учасників, їх порядок визначили результати жеребкування:
• група [O] з піснею “Там, куди я йду”;
• JERRY HEIL з піснею “Vegan”;
• Katya Chilly з піснею “Піч”;
• KRUTЬ з піснею “99”;
• GO-A з піснею “Соловей”;
• CLOUDLESS з піснею “Drown Me Down”;
• GIO з піснею “Feeling so lost”;
• Assol з піснею “Save It”.
Судити учасників нацвідбору цього року будуть Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов. Музичний продюсер національного відбору – Руслан Квінта. Ведучий прямих ефірів – Сергій Притула.
У першому й другому півфіналах, а також у фіналі нацвідбору голосування глядачів і членів журі триватиме паралельно. З кожного півфіналу до фіналу пройдуть по три учасники.
Результати голосування глядачів (50 %) і суддів (50 %) будуть додаватися один до одного. За підсумками загального результату буде сформована рейтингова таблиця.
- Раніше стали відомі імена 16-ти учасників національного відбору на пісенний конкурс “Євробачення-2020”.