Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

“Прикордонник одного з підрозділів в Закарпатській області ще декілька днів тому був госпіталізований до центральної районної лікарні з підвищеною температурою. Тоді лікарі діагностували у нього ГРЗ. Військовослужбовцю одразу провели і експрес-тест на коронавірусну інфекцію, який дав негативний результат. Після цього, під час перебування на лікуванні прикордоннику також провели ПЛР-тест. Результати, що надійшли підтверджують наявність у нього захворювання на COVID-19”, – йдеться у повідомленні.

Наразі стан військовослужбовця задовільний, температура тіла у нормі.

Встановлюється коло всіх осіб, із ким прикордонник контактував. Його колег по підрозділу відправили на самоізоляцію та обсервацію.