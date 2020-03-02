Перший випадок коронавірусу підтверджений в Латвії

Про це повідомило міністерство охорони здоров’я республіки.
Повідомляється, що жінка заразилася під час перебування в Італії. У Латвію вона разом з родиною прилетіла з Мюнхена, а в Мюнхен прибула з Мілана.
У літаку перебувало 145 пасажирів, 24 з них летіли в радіусі двох рядів від інфікованої людини. Вісім з них є жителями Латвії. Всі інші пасажири не розглядаються як особи, що знаходилися в контакті з хворими.
У латвійських властей є список пасажирів літака, і з тими, хто летів в безпосередній близькості від інфікованої жінки (згідно з міжнародними рекомендаціями – два ряди місць по обидва боки) вже ведеться робота.
Сім’я з аеропорту до будинку добиралася на особистому автомобілі і після повернення додому члени сім’ї ні з ким не контактували. Решта членів сім’ї знаходяться на карантині в будинку.
Повідомляється, що зараз бригада Служби невідкладної медичної допомоги доставила жінку в Латвійський центр інфектології. Стан здоров’я жінки не важкий.
Разом з хворою жінкою госпіталізовано дитину, у якої коронавірус поки не діагностовано. Дитина знаходиться в окремому боксі під наглядом лікарів.
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що всіх людей, що прибувають в Штати з країн з високим ризиком інфікування коронавірусом Covid-19, будуть додатково перевіряти.