Перший випадок коронавірусу підтверджений в Латвії

Перший випадок зараження коронавірусом COVID-19, який є збудником важкої пневмонії, підтверджений в Латвії.

Про це повідомило міністерство охорони здоров’я республіки.

Повідомляється, що жінка заразилася під час перебування в Італії. У Латвію вона разом з родиною прилетіла з Мюнхена, а в Мюнхен прибула з Мілана.

У літаку перебувало 145 пасажирів, 24 з них летіли в радіусі двох рядів від інфікованої людини. Вісім з них є жителями Латвії. Всі інші пасажири не розглядаються як особи, що знаходилися в контакті з хворими.

У латвійських властей є список пасажирів літака, і з тими, хто летів в безпосередній близькості від інфікованої жінки (згідно з міжнародними рекомендаціями – два ряди місць по обидва боки) вже ведеться робота.

Сім’я з аеропорту до будинку добиралася на особистому автомобілі і після повернення додому члени сім’ї ні з ким не контактували. Решта членів сім’ї знаходяться на карантині в будинку.

Повідомляється, що зараз бригада Служби невідкладної медичної допомоги доставила жінку в Латвійський центр інфектології. Стан здоров’я жінки не важкий.

Разом з хворою жінкою госпіталізовано дитину, у якої коронавірус поки не діагностовано. Дитина знаходиться в окремому боксі під наглядом лікарів.