Про це повідомляє South China Morning Post.
Першим зареженим був 55-річний чоловік з провінції Хубей. Влада Китаю офіційно заявила про перший випадок зараження коронавірусом в кінці грудня.
Починаючи з 17 листопада в провінції медики фіксували від 1 до 5 нових випадків зараження на атипову пневмонію в день.
Через місяць, до 15 грудня, в Китаї говорили про 27 офіційно підтверджених випадків зараження. 20 грудня заражених було 60.
Таким чином, до офіційної заяви в Китаї близько 266 пацієнтів не отримали належну медичну допомогу і не були ізольовані в зв’язку з поширенням коронавірусу нового типу.
Коли ВООЗ почала перевірку зразків хворих коронавірусом, то китайські медики почали підписувати деякі аналізи заднім числом. Усвідомлення того, що це не просто пневмонія або ГРВІ, а дійсно новий тип вірусу, прийшло до медиків з Китаю тільки в кінці грудня.
27 грудня доктор Чжан Цзісянь заявив про те, що хвороба викликана новим типом коронавірусу. На той момент в країні було близько 180 заражених. До кінця грудня таких було 266, а 1 січня стало 381.
На даний момент вчені намагаються ідентифікувати так званого нульового пацієнта, щоб зрозуміти, хто був джерелом коронавірусу. Як передбачається, ним могла бути дика тварина. Наприклад, кажан.
- 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу в світі. Востаннє ВООЗ оголошувала пандемію в 2009 році під час поширення “свинячого грипу” N1H1.
- В Україні підтверджено вже три випадки зараження коронавірусом COVID-19.
- З 12 березня і до 3 квітня в Україні введено карантин через поширення в світі коронавируса. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборона масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також обмеження авіасполучення з деякими країнами.