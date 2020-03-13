Перший випадок зараження тоді ще невідомою коронавірусною інфекцією на території Китаю було зафіксовано ще 17 листопада, за місяць до офіційної реєстрації випадків атипової пневмонії.

Про це повідомляє South China Morning Post.

Першим зареженим був 55-річний чоловік з провінції Хубей. Влада Китаю офіційно заявила про перший випадок зараження коронавірусом в кінці грудня.

Починаючи з 17 листопада в провінції медики фіксували від 1 до 5 нових випадків зараження на атипову пневмонію в день.

Через місяць, до 15 грудня, в Китаї говорили про 27 офіційно підтверджених випадків зараження. 20 грудня заражених було 60.

Таким чином, до офіційної заяви в Китаї близько 266 пацієнтів не отримали належну медичну допомогу і не були ізольовані в зв’язку з поширенням коронавірусу нового типу.

Коли ВООЗ почала перевірку зразків хворих коронавірусом, то китайські медики почали підписувати деякі аналізи заднім числом. Усвідомлення того, що це не просто пневмонія або ГРВІ, а дійсно новий тип вірусу, прийшло до медиків з Китаю тільки в кінці грудня.

27 грудня доктор Чжан Цзісянь заявив про те, що хвороба викликана новим типом коронавірусу. На той момент в країні було близько 180 заражених. До кінця грудня таких було 266, а 1 січня стало 381.

На даний момент вчені намагаються ідентифікувати так званого нульового пацієнта, щоб зрозуміти, хто був джерелом коронавірусу. Як передбачається, ним могла бути дика тварина. Наприклад, кажан.