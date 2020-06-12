Про це голова Національного банку України Яків Смолій повідомив на своїй сторінці в Twitter.
Уточнюється, що кошти в розмірі 2,1 млрд доларів було зараховано на урядові рахунки Державного казначейства.
За словами Смолія, зазначені кошти надходять від країн–членів МВФ, а не безпосередньо від фонду.
“Від учора кошти надходили в доларах, євро, єнах і юанях. Процес завершено“, – написав він.
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- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що Міжнародний валютний фонд не вимагає від України прийняття рішень щодо підвищення пенсійного віку і тарифів на газ та опалення.