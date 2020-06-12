Україна отримала перший транш за кредитом від Міжнародного валютного фонду.

Про це голова Національного банку України Яків Смолій повідомив на своїй сторінці в Twitter.

Уточнюється, що кошти в розмірі 2,1 млрд доларів було зараховано на урядові рахунки Державного казначейства.

За словами Смолія, зазначені кошти надходять від країн–членів МВФ, а не безпосередньо від фонду.

“Від учора кошти надходили в доларах, євро, єнах і юанях. Процес завершено“, – написав він.