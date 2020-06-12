Про це голова Національного банку України Яків Смолій повідомив на своїй сторінці в Twitter.

Уточнюється, що кошти  в розмірі 2,1 млрд доларів було зараховано на урядові рахунки Державного казначейства.

За словами Смолія,  зазначені кошти надходять від країнчленів МВФ, а не безпосередньо від фонду.

“Від учора кошти надходили в доларах, євро, єнах і юанях. Процес завершено, написав він.

  • Напередодні виконавча рада Міжнародного валютного фонду схвалила 18-місячну програму підтримки України на $5 млрд.
  • Україна очікує перший транш від Міжнародного валютного фонду у червні.
  • Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що Міжнародний валютний фонд не вимагає від України прийняття рішень щодо підвищення пенсійного віку і тарифів на газ та опалення.