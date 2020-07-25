Про це повідомляє агентство Associated Press.

Спершу був тропічний шторм, проте згодом “Ханна” посилився до урагану першої категорії. Згідно з прогнозами Національного центру США зі спостереження за ураганами, він обрушиться на узбережжя ближче до вечора в суботу (за місцевим часом).

Він рухається зі швидкістю приблизно 129 км/год. Очікується, що ураган принесе з собою зливи, потужні вітри, повені, штормові хвилі. Не виключаються і торнадо.

“Ханна” є першим ураганом атлантичного сезону 2020 року.

Ураган може принести від 15 до 30 см опадів у ніч на неділю. Місцями кількість опадів складе 46 см, на додаток до штормовому припливу, що може спровокувати небезпечні ситуації.

На узбережжі було поширено попередження про штормові припливи. В даному регіоні очікується приплив до 1,5 метра, повідомляє американський телеканал CNN.

“Ханна” стане першим ураганом, що обрушився на Техас у липні після урагану “Доллі” в 2008 році.

Варто відзначити, що в штаті Техас в останні тижні спостерігався сплеск випадків коронавірусу. Наприклад, в окрузі Камерон близько 300 нових випадків реєструвалися майже щодня протягом останніх двох тижнів.

Незважаючи на ситуацію з епідемією, місцеві чиновники запевнили, що готові до всього, що може принести ураган.

Крім “Ханни”, ще один тропічний шторм під назвою “Гонсало” підходить до Карибського басейну. Він рухається зі швидкістю близько 30 км на годину на захід. Під час шторму може випасти від 25 до 76 мм опадів.

Крім того, до Гавайських островів наближається шторм “Дуглас”. Зараз він має силу четвертої категорії. Синоптики сподіваються, що “Дуглас” втратить свою потужність перед тим, як дійде до Гаваїв.

ДОВІДКА. Атлантичний сезон ураганів – умовна назва щорічного періоду формування найбільш інтенсивних ураганів у середній частині північної половини Атлантичного океану. Тропічні циклони, що утворюються в цій зоні, називаються, в залежності від інтенсивності, ураганами, тропічними штормами або тропічними депресіями. Можливі жертви і руйнування. У період сезону метеорологічні служби США і меншою мірою, інших країн регіону ведуть активний моніторинг тропічної активності.

На півночі Атлантики сезон ураганів триває з 1 червня по 30 листопада. Пік спостерігається близько 10 вересня.