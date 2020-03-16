У Чернівцях чоловікові, який першим захворів в Україні на коронавірус, зробили повторний тест на COVID-19, який показав негативний результат.

Про це на брифінгу повідомила заступниця голови Чернівецької обласної державної адміністрації Наталія Гусак.

За її словами, чернівчанин, у якого вперше зафіксували коронавірус, одужує. Йому зробили тести – вони негативні.

“Сьогодні ми отримали негативний результат від нашого пацієнта номер один, у якого попередні результати були позитивними”, – сказала Гусак.

Вона підкреслила, що про одужання можна говорити тільки тоді, коли у пацієнта буде два поспіль негативних результати тестування на коронавірус.

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