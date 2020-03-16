Про це на брифінгу повідомила заступниця голови Чернівецької обласної державної адміністрації Наталія Гусак.
За її словами, чернівчанин, у якого вперше зафіксували коронавірус, одужує. Йому зробили тести – вони негативні.
“Сьогодні ми отримали негативний результат від нашого пацієнта номер один, у якого попередні результати були позитивними”, – сказала Гусак.
Вона підкреслила, що про одужання можна говорити тільки тоді, коли у пацієнта буде два поспіль негативних результати тестування на коронавірус.
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