Пес обраного президента США Джо Байдена на прізвисько Мейджор (Major) стане першою твариною в Білому домі, яку взяли з притулку.

Про це повідомляє CNN.

У Байден і його дружини Джилл дві німецьких вівчарки. Мейджора вони взяли в 2018 році в притулку в Делавері. Мейджор приєднався до їх старшої німецькій вівчарці Чемп (Champ), яку вони придбали в 2008 році.

Чемп переважно світло-коричнева з темної мордою, а Мейджор – чорний зі світло-коричневими лапами.

У них вже є акаунти в Twitter (понад 122 тис підписників) і Instagram (56,5 тис підписників) під ніком @First_Dogs_USA.

Мейджор буде першим псом в Білому домі, взятим з притулку. Першою бездомною собакою, яка опинилася у глави держави, була собака Юкі, яку взяв президент Ліндон Джонсон.

У листопаді кандидат від демократів опублікував запис в Instagram, в якій закликав повернути собак в Білий дім.