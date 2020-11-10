Про це повідомляє CNN.
У Байден і його дружини Джилл дві німецьких вівчарки. Мейджора вони взяли в 2018 році в притулку в Делавері. Мейджор приєднався до їх старшої німецькій вівчарці Чемп (Champ), яку вони придбали в 2008 році.
Чемп переважно світло-коричнева з темної мордою, а Мейджор – чорний зі світло-коричневими лапами.
У них вже є акаунти в Twitter (понад 122 тис підписників) і Instagram (56,5 тис підписників) під ніком @First_Dogs_USA.
Мейджор буде першим псом в Білому домі, взятим з притулку. Першою бездомною собакою, яка опинилася у глави держави, була собака Юкі, яку взяв президент Ліндон Джонсон.
У листопаді кандидат від демократів опублікував запис в Instagram, в якій закликав повернути собак в Білий дім.
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Folks — you’re not just voting to put me in the White House. You’re also voting for Champ and Major. Let’s put dogs back in the White House.
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