30-річний пес рафейру ду Алентежу, на ім'я Бобі став найстарішим собакою в історії спостережень. Його записали до Книги рекордів Гіннеса.

Про це йдеться на сайті Книги рекордів Гіннеса.

1 лютого 2023 року собаці цього року Бобі виповнилося 30 років та 226 днів. Це зробило його найстарішим собакою з нині відомих.

Також вік Бобі підтвердила урядова база даних домашніх тварин Португалії, якою керує Національна спілка ветеринарів.

Попереднім рекордсменом був собака, який помер у віці 29 років та 5 місяців ще 1939 року. Крім того, Бобі побив рекорд, який раніше до того отримав 23-річний чихуахуа.

Власники Бобі вважають, що одним з факторів секрету довголіття собаки є “спокійне, мирне середовище”, у якому живе Бобі, “далеко від міст”.

Бобі ніколи не прив’язували ланцюгом, він не був прив’язаний до повідця. За словами господарів, собака завжди насолоджувався вільними прогулянками лісами та сільськогосподарськими угіддями навколо будинку своєї сім’ї.