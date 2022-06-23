Про це повідомила пресслужба ДСНС України.
Сьогодні пса-піротехніка Патрона нагородили відзнакою “Золота лапа” кінологічного клубу Ірландії.
Ірландська нагорода “Золота лапа” присуджується собакам за вчинок, що приніс користь людській спільноті або хоча б одній людині.
“Робота Патрончика, як і всіх піротехніків ДСНС, приносить багато користі усій нашій незламній країні. Вітаємо тебе, наш маленький талісман!”, – зазначили у відомстві.
Нагадаємо, що у травні на Каннському кінофестивалі псу-саперу Патрону присудили найпрестижнішу у світі кінопремію “Пальмовий пес”, якою нагороджують чотирилапих.
З початку повномасштабної російсько-української війни Патрон став зіркою світової кінохроніки. Патрон почав службу у ДСНС у віці 6 місяців.
ДОВІДКА. Патрон — український собака-сапер, джек-рассел-тер’єр, який здобув популярність за часів російсько-української війни. За даними ДСНС, до 19 березня він допоміг знайти понад 90 вибухових пристроїв, встановлених російськими солдатами.
- Відтепер кожен може повідомити про вибухонебезпечний предмет за допомогою відповідного мобільного застосунку “Розмінування України”.
- Також армія США погодилася надати одного зі своїх двох роботизованих собак, щоб допомогти знешкоджувати міни та інші боєприпаси в Україні.
- Рятувальники розповіли про свого чотирилапого кудлатого колегу – песика Сікра (вони наголосили, щоб не плутали з кличкою “Сірко”). Песик приєднався до сім’ї ДСНС після смерті господаря.