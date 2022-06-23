Український пес-сапер Патрон поповнив свою скарбничку світових нагород ще однією. Цього разу це нагорода від кінологічного клубу Ірландії.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

Сьогодні пса-піротехніка Патрона нагородили відзнакою “Золота лапа” кінологічного клубу Ірландії.

Ірландська нагорода “Золота лапа” присуджується собакам за вчинок, що приніс користь людській спільноті або хоча б одній людині.

“Робота Патрончика, як і всіх піротехніків ДСНС, приносить багато користі усій нашій незламній країні. Вітаємо тебе, наш маленький талісман!”, – зазначили у відомстві.

Нагадаємо, що у травні на Каннському кінофестивалі псу-саперу Патрону присудили найпрестижнішу у світі кінопремію “Пальмовий пес”, якою нагороджують чотирилапих.

З початку повномасштабної російсько-української війни Патрон став зіркою світової кінохроніки. Патрон почав службу у ДСНС у віці 6 місяців.

ДОВІДКА. Патрон — український собака-сапер, джек-рассел-тер’єр, який здобув популярність за часів російсько-української війни. За даними ДСНС, до 19 березня він допоміг знайти понад 90 вибухових пристроїв, встановлених російськими солдатами.