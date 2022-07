Про це повідомили на особистій сторінці пса Патрона у Facebook.

Патрона нагородили Veterans of Foreign Wars VFW та Bomb Techs Without Borders. Йому присудили грамоту та бойову монету. Засновник Bomb Techs Without Borders Метью Говард разом із представницею Асоціації військових офіцерів США Донною Кальп вручили йому грамоти.

Зазначимо, що Veterans of Foreign Wars VFW (Ветерани зарубіжних воєн Сполучених Штатів) є однією з найстаріших американських організацій. Вона була створена у 1936 році. Організація об’єднує близько 2 мільйонів людей.

“Структура має свої відділення у всіх штатах і у федеральному окрузі Колумбія, а також у 19 країнах світу, зокрема у державах Азіатсько-Тихоокеанського регіону, Європи та Латинської Америки”, – йдеться у повідомленні.

Bomb Techs Without Borders заснували наприкінці 2018. “Бомботехніку без кордонів” організували ветерани армії США. Робота спільноти полягає у підвищенні обізнаності про міни та інші вибухонебезпечні предмети. Зокрема від Північної Америки до Європи.

Організація співпрацює з українськими підрозділами ДСНС.