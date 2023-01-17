Про це повідомила UAnimals.

Співак заявив, що українці разом можуть допомогти тваринам, постраждалим внаслідок війни.

“Українці давно показали свою небайдужість та готовність підтримувати тих, хто цього потребує. Разом ми можемо допомогти тваринам, що постраждали від війни, адже вони не можуть самі про себе подбати. Я радий долучитися до такої важливої справи й сприяти її поширенню через музику”, – сказав Артем Пивоваров.

Кліп презентували для того, щоб зібрати кошти для допомоги тваринам із щойно звільнених територій. Після місяців окупації населені пункти України сильно постраждали від обстрілів та інших дій росіян. Багато українців не поверталися, оскільки їхні будинки зруйновано, а ті, хто залишився – допомагають вижити покинутим чи осиротілим тваринам.

Рідне місто Артема Пивоварова – Вовчанськ теж пережило окупацію. Водночас пес Патрон вже не вперше співпрацює з UAnimals — організація призначила його на символічну посаду директора департаменту комунікацій.

“Україна без перебільшення надихає цілий світ своєю єдністю і готовністю боротися за кожне життя. Поки російські війська намагаються знищити все на своєму шляху, українці захищають людей, тварин і кожен метр своєї землі”, – додав засновник UAnimals Олександр Тодорчук. “На жаль, від початку повномасштабного вторгнення окупанти обстріляли кілька зоопарків, десятки притулків та реабілітаційних центрів. І сьогодні ми намагаємось повернути тваринам шанс на життя”.

Зазначимо, що росіяни окупували 8 заповідників і 12 національних природних парків. Українські експерти оцінювали, що може йтися про знищення сотень тисяч або навіть мільйонів диких тварин. Також, можливо, загинуло близько 20% популяції чорноморських дельфінів. Через війну, яку розв’язала Росія, чорноморським дельфінам довелося мігрувати на мілководдя північно-західної частини Чорного моря, де мало їжі.