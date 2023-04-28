У мережі опублікували фото пса-рятівника, який заснув на завалах після кількох годин пошуку людей на руїнах багатоповерхівки в Умані. Вранці 28 квітня тули влучила російська ракета, забравши десятки життів.

Відповідне фото опублікував фотограф Ян Доброносов, а про роботу собаки розповіла волонтерка Катерина Пешко у Facebook.

На світлині видно, як пес, на ім’я Ніндзя лежить біля чобота людини на дорозі, що вкрита камінням та гілками.

“Після того, як пропрацювала протягом кількох годин в Умані, де росіяни ракетою влучили в багатоповерхівку, де кількість жертв зросла вже до 20… В умовах тренувань, звісно, важко уявити, як собака засинає на завалі”, — зазначила Катерина.

За її словами, зараз цей пес нагадує українців, зокрема волонтерів, які посеред війни валяться з ніг, засинають, але прокидаються з думками про порятунок життів.

ДОВІДКА. Вночі 28 квітня війська РФ випустили по Україні 23 ракети та 2 БПЛА. 21 ворожу ракету та безпілотники було знищено, однак дві ракети таки досягли цілі. Одна із них влучила у 9-поверхівку міста Умань. Там оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару РФ по багатоповерхівці.